Eyüp Arın: Ayakta kalma maçımızdı

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, 1-0 galip geldikleri Boluspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

23 Şubat 2019, Cumartesi 21:14
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Eyüp Arın: Ayakta kalma maçımızdı

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Adanaspor karşılaşması, Adanaspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardından Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Boluspor mücadelesiyle ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Bizim de kaybettiğimiz puanlardan sonra aşağıda duruma baktığımızda ayakta kalma maçımızdı. Gerçekten bu anlamda, maça başladığımızda Boluspor’un başlangıç hızını biliyorduk. İlk 20 dakika biz sadece karşılık vererek oynadık ama 20 dakikadan sonra hem oyunda dengeyi sağladık hem de istediğimiz pozisyonlar oluşmaya başladı. Net pozisyonlar bulmaya başladık. Bunu ikinci yarıda da sürdürdük. Daha önce atacağımız golü son dakikada attık.”

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