TFF 1. Lig’in 33. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olan Adanaspor, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, maça başlarken rakiplerinden daha fazla puana ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Karşılaşmaya bu istekle çıktıklarını kaydeden Arın, "Akhisarspor maçından gelen olumlu haber doğrultusunda oyuncularımız biraz daha rahatlamıştı. İkinci yarıda o rahatlıkla oyuncularımız bilhassa ikinci gole kadar oyunu istediğimiz gibi şekillendirmeye çalıştı. 2-1’den sonra skoru koruyamadık. Adanaspor’da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)



