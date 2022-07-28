Slovakya’nın Banska Bistrica kentinde devam eden 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF) 3. gün geride kaldı. İlk gün Tolga Temiz'le gelen ilk altın madalyamıza bir yenisi daha eklendi. Erkekler - 66 kiloda tatamiye çıkan İbrahim Demirel, altın madalyanın sahibi oldu. Galatasaray 'ın sporcusu olan Demirel, ilk turda Lihtenştayn‘dan Dario Alfonso'yu, ikinci turda Kosovalı Muharrem Hyseni‘yi, çeyrek finalde Alman Krystian Liwocha'yı, yarı finalde Azerbaycanlı Eltaj Yusifli'yi ve finalde Sloven rakibini Tobias FurstCrtanec'i ipponla mağlup ederek EYOF şampiyonluğuna ulaştı.

Badmintonda Ravza finalde

Türkiye böylece 2 altın, 2 gümüş olmak üzere toplamda 4. madalyasını almış oldu. Şampiyonada ayrıca gururlandıran sonuçlar da alındı. Badmintonda bireyselde mücadele Ravza Bodur adını finale yazdırdı. Milli sporcumuz Ravza Bodur yarı finalinde Litvanyalı rakibi Vilte Paulaskaite’yi 2-0yenerek finale çıktı ve madalyayı garantiledi. Ravza 1. turda Sloven Anja Blazina'yı 2-0, çeyrek finalde İsviçreli Leila Zarrouk'u 2-0 mağlup etmişti. Erkeklerde yarışan Buğra Aktaş ise çeyrek finalde Polak Mateusz Golas'a 2-0yenilerek elendi.

Teniste İrem Kurt çeyrek finalde

Tenis branşında da İrem Kurt yoluna devam etti. Milli sporcu, 2. turda Lüksemburg'lu Laura Palumbo'yu 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. İrem çeyrek finalde ev sahibi ülkeden 1 numaralı seri başı Renata Jamrichova oldu. İrem Kurt ile Mustafa Kaan Köse'den olan karışık çiftlerde ise ikinci turda elendik. Milliler, Polonya temsilcisine 6-3, 6-1'lik setlerle 2-0 kaybetti. Yüzmede bayrak takımlarımız finale çıktı.

Genç Sultanlar ve Efeler yarıfinalde

Takım sporlarında ise; U19 Kız Voleybol Milli Takımımız, A Grubu’nda oynadığı üçüncü maçta Romanya ’ı 3-0 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı ve grup 2.'si olarak adını yarı finale yazdırdı. Genç Sultanlar, yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Aynı başarıyı Erkek Voleybol Milli Takımımız da elde etti. Ay-Yıldızlılar B Grubu’nda oynadığı üçüncü maçta Belçika'yı 3-0 mağlup ederek 2. galibiyetine uzandı ve grup 2.'si olarak yarı finale çıktı. Erkek Basketbol Milli Takımız ise grupta Hırvatistan'a 70-64 kaybetti.