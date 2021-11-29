Eylül Kibaroğlu, 2021 yılını zirvede tamamladı

Antalya'da kasım ayı içinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Pool Bilardo Şampiyonası'nda mücadele eden milli bilardocu Eylül Kiboroğlu, Türkiye'ye bir altın bir de bronz madalya kazandırdı. Başarılarına tüm hızıyla devam eden Eylül Kibaroğlu, İtalya'nın Treviso kentinde 25-28 kasım tarihlerinde düzenlenen Predator Eurotour Women Turnuvası'ndan da madalya ile döndü.

Milli bilardocu, yarı finalde turnuvanın favorilerinden Rus Kristina Tkach'ı 7-4'lük skorla geçerek finale yükseldi. Firnalde rakibi Belçikalı Kamila Khodjaeva'ya karar setinde 7-6'lık skora mağlup olan Kibaroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu başarıyla birlikte 2021 sezonunu altın, gümüş ve bronz olmak üzere 3 madalya ile tamamlayan Eylül Kibaroğlu, 2022'deki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu, bu hedefe ulaşmak için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini belirtti. (DHA)