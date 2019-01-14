E.Yeni Malatyaspor'un ikinci yarı kombineleri satışta

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’da 2018-2019 sezonu ikinci yarı kombine biletleri satışa sunuldu.

14 Ocak 2019, Pazartesi 11:46
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E.Yeni Malatyaspor'un ikinci yarı kombineleri satışta

Süper Lig’de başarılı bir ilk yarıyı geride bırakan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna devam eden E.Yeni Malatyaspor’da ikinci yarı kombine satışları başladı. Kombineler, Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig müsabakalarının tamamında geçerli olacağı açıklandı. 

Malatyaspor’da, 2018-2019 sezonu ikinci yarı kombine fiyatları şöyle: 

Birinci kategori (batı alt tribün): 350 TL 

İkinci kategori (batı üst tribün): 250 TL 

Üçüncü kategori (doğu alt tribün): 150 TL 

Dördüncü kategori (doğu üst tribün): 125 TL 

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