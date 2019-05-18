E.Y. Malatyaspor Antrenörü Hakan Çalışkan: Oyunun kaderi değişti

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında E.Y. Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’a 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalışkan, hem Antalyaspor hem de kendileri için önemli olan bir maça çıktıklarını ifade etti.

Ligde sahalarında oynayacakları Bursaspor maçı hakkında da konuşan Çalışkan, “Bugün sahada puan avantajımız vardı ilk beş için. Ama bu mağlubiyetle beşinciliğimizi belirleyici olacak olan maç Bursapor maçı oldu. O maç ligdeki yerimizi belirleme açısından belirleyici olacak” dedi.

Bifouma’nın atılmasının maçın kaderini değiştirdiğini dile getiren Çalışkan, “Sarı kartın ardından oyuncu, itiraz etmesiyle takımını eksik bıraktı. Skoru etkileyecek bir durum oldu. Antalyaspor takımı haklı bir galibiyet aldı” ifadelerine yer verdi.