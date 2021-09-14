Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına katıldı ve Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Ilıcalı, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş -Borussia Dortmund mücadelesinin şifresiz yayınlanması için kendisine çağrıda bulunması ile ilgili de konuştu. Son 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'nin ücretsiz yayınlanmadığını vurgulayan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

'Sergen onu hayata geçirebilir mi?'

''İnsanların istekleri normal olabilir, saygısızlık etmeyeyim. Sergen hoca çok sevdiğim, başarısıyla mutlu olduğum bir insan. Sergen'in isteği gönlünden gelen bir istek. İstek var, istek var. Ben de bir maç izliyorum, şu oyuncu oynasın istiyorum. Beşiktaş maçını izlerken 'Şu oyuncu oyuna girsin' diye düşünüp istesem, Sergen onu hayata geçirebilir mi? Dolayısıyla burada herkesin kendi alanında, kendi işi var.''

'Kulüplere destek veren birisi olarak görüyorum kendimi'

''Ben burada bu parayı vererek kulüplere destek veren birisi olarak görüyorum kendimi. UEFA herhalde para basmıyor, bunu yayın hakları gibi gelirlerden alıyorlar. Bizim, Şampiyonlar Ligi için verdiğimiz paralar zaten kulüplerimize gidiyor. Biz, UEFA'ya para ödüyoruz ve UEFA o parayı dağıtıyor.''

' Fenerbahçe ve Galatasaray 'ı da aynı şekilde yapmam lazım'

''Benim bütün kulüplerimizle iletişimim iyi. Kızım ve en yakın arkadaşım Galatasaraylı. O zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da aynı şekilde yapmam lazım. Hayatımızın en büyük riskine girdik, bizi destekleyin. Bizi destekleyin, biz de kulüpleri destekleyelim. Daha çok Türk futboluna destek olalım.''

'İkinci maçta ne değişecek?'

''6 yıldır bedava yayınlanmıyor Şampiyonlar Ligi. Hadi Acun bedava yayınla diyorlar. İlk maçı bedava yayınladıktan sonra, ikinci maçta ne değişecek? Öbür maçta üye olmayacaklar mı? Ben rica edeyim o zaman, 10 gün önce üye olsunlar da maçı izlesinler.''

'Bırakın herkes başarılı olsun'

''Drogba'yı Galatasaray'da izliyorduk. Dünyanın en büyük oyuncularından biri. Sonra arkadaş da olduk. Takımlarımız önümüzdeki sezondan itibaren direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecekler. Bırakın herkes başarılı olsun.''

'Bunlar sıradışı insanlar!'

''Sergen'in başarılı olacağını %100 düşünüyordum. Fatih Terim, Sergen, Emre, bunlar sıradışı insanlar. 4. de Rıdvan Dilmen. Bu 4 kişiyi doğuştan üstün insan olarak görüyorum futbol konusunda. Sergen de Mesut da bizim düşünemediğimizi düşünüyorlar sahada. Maça 2-0 önde başlıyorlar.''

Sergen Yalçın ne demişti?

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın hakkını elinde bulunduran kurumun sahibi Acun Ilıcalı’ya, yayınların kamuya açık olması çağrısında bulunan Yalçın, "Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar bundan sonrası için çok önemli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın alacağı puanlar da önemli. Onlara da başarılar diliyorum. İstanbul’un 3 büyük camiası ülkeye puan kazandırmak için elinden geleni yapacak. Exxen maçı açabilir bence. Sosyal medyada insanların izlemek istediğini gördüm. Acun’dan rica etmek lazım. Açsın kanalı, bütün halk izlesin. Bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin." ifadelerini kullandı.







