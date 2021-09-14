UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayın hakkı 3 yıl boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğı dijital içerik platformu Exxen'de olacak. Temsilcilerimizin maçları da bu platformdan canlı olarak yayınlanacak. UEFA maçlarının canlı yayınlarının Exxen üzerinden yayınlanacak olması Exxen üyelik ve ücret araştırmalarını çoğalttı. Futbolseverler Exxen üyeliğini ile ilgili detayları araştırıyor, Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen fiyatı ne kadar, nasıl ve nereden üye olunur? Exxenspor üyelik paketleri ve ücretleri nedir? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Exxenspor üyelik paketleri ve ücretleri nedir?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen fiyatı ne kadar, nasıl ve nereden üye olunur?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir. Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

Exxen indir, Exxen Google Play ve Exxen Apple Store nasıl indirilir?

İnternet kullanıcılarının merak ettiği sorulardan biri de Exxen nasıl indirebilirim? Exxen nasıl download yapılır? Exxen apk var mı? oldu. Bilgisayarlarımızdan www.exxen.com yazarak izleyebileceğimiz Exxen iOS uygulaması bulunuyor. Exxen, iPhone ve tabletlere indirmek isteyen kullanıcılar, telefonlarındaki App Store uygulamasına 'exxen' yazarak exxen uygulamasını indirebilir. Android kullanıcıları Google Play'e Exxen yazıp Exxen uygulamasını edinebiliyor.

Exxen'de neler var?

Exxen'de hangi yapımların yer alacağı da çok merak ediliyordu. Platformun, yayın hayatına başlamasıyla birlikte Exxen'de neler var, hangi programlar var, Exxen'de kimler var gibi sorular internette aratılıyordu. İşte Exxen'de yer alan içerikler...

Exxen Diziler

*Sihirli Annem

Şeref Bey

*Olağan Şüpheliler

*Hükümsüz

*Gibi

*Öğrenci Evi

*Yetiş Zeynep

*Vahşi Şeyler

*İşte Bu Benim Masalım

*İlginç Bazı Olaylar

Exxen programlar

*Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)

*@Enis Arıkan (Enis Arıkan)

*Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)

*Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)

*Katarsis (Gökhan Çınar)

*Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)

*Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)

*Sürprizimiz Var

*Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)

*Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)

*Buraların Yabancısıyız

*Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)

*No Limit

*Tasarım Evler (Ömer Şanlı)

*Kesin Yaşanmıştır (Volkan Öge)

Exxen Yarışma

*Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)

*Next Top Model (Burcu Esmersoy)

*Fight Club (Bilgehan Demir)

*O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)

*Ayak Tenis

*Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

*Enes Batur'la Buluşma (Enes Batur)

*Survivor Seçmeler

*Kaçış (Alper Rende)

*Stiller Konuşsun (Raşit Bağzıbağlı & Burcu Esmersoy)

Exxen Güldürü

*Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)

* Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

* Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

* Rol Kes (Toygan Avanoğlu, Ege Kökenli ve Anıl Tetik)

* Özcan Show (Murat Özsoy)

Exxen Belgesel

*2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)

*Cadde Cadde İstanbul

*K-POP

*Tosuncuk

*Cam Yeniden Cam

*Son Süngerci

*Son Savaşçı: Midilli

*Derinlerdeki Kahraman Mustafa Ertuğrul

*Derinlerden Yansımalar - Çanakkale Deniz Savaşları İzleri

Çizgi Dizi ve Filmler

*Kral Şakir: Mikrop Avcıları

*Süper 1 Takım