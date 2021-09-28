Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş 'ın rakibi Ajax... Zorlu maça 12 eksikle çıkacak olan Kara Kartal’da sahada olan tüm oyuncular, 90 dakika boyunca limitlerini zorlayacak. Takımın en önemli silahı, Batshuayi olacak. Ajax deplasmanına birçok eksikle çıkan Beşiktaş’ta tüm yük, Batshuayi’nin sırtında olacak. Belçikalı golcü, hücum hattında ağırlığını maç boyu hissettirip takımını taşımaya çalışacak. Geri bölgeden yeterli desteği alamazsa bireysel yeteneklerini kullanmaktan başka çaresi yok. Beşiktaş savunması, Haller’e karşı dikkatli olmak zorunda. 27 yaşındaki futbolcu, boş alan bulduğu an savunmada kırmızı alarm çalar!

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Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak Ajax-Beşiktaş maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bugün TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ajax-Beşiktaş 11'ler:

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez, Antony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Kenan, Salih, Can, Rıdvan, Batshuayi

Exxenspor üyelik paketleri ve ücretleri nedir?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen fiyatı ne kadar, nasıl ve nereden üye olunur?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir. Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

Exxen indir, Exxen Google Play ve Exxen Apple Store nasıl indirilir?

İnternet kullanıcılarının merak ettiği sorulardan biri de Exxen nasıl indirebilirim? Exxen nasıl download yapılır? Exxen apk var mı? oldu. Bilgisayarlarımızdan www.exxen.com yazarak izleyebileceğimiz Exxen iOS uygulaması bulunuyor. Exxen, iPhone ve tabletlere indirmek isteyen kullanıcılar, telefonlarındaki App Store uygulamasına 'exxen' yazarak exxen uygulamasını indirebilir. Android kullanıcıları Google Play'e Exxen yazıp Exxen uygulamasını edinebiliyor.