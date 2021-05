Bir anlık hatanın büyük zaferlerin kıyısından döndürdüğü, oyun dünyasının heyecanı en yüksek oyunlarından olan PUBG, Türkiye’nin oyun dünyasındaki gücü Excalibur ile oyunseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. 24 Nisan’da ön elemeleri başlayan ve Türkiye’nin her yerinden 200’ün üzerinde takımın başvurarak yoğun ilgi gösterdiği Excalibur PUBG Arena’da finale yükselen 10 takım, Türkiye’nin en iyileriyle 20.000 TL ödüllü havuzdan pay almak için 9 Mayıs günü saat 13.00’da karşı karşıya geliyor. Turnuva finalinin heyecanını oyun tutkunlarına daha keyifli yansıtmak isteyen Excalibur, canlı yayında birçok sürpriz ve yarışma ile izleyicilere de ödüller hediye edecek.

Kıyasıya Mücadelelerde Finale Kalan Takımlar Belli Oldu

200’ün üzerinde takımın başvurarak yoğun ilgi gösterdiği Excalibur PUBG Arena Turnuvası’nın ön elemeleri zorlu mücadelelerle son buldu. Takım ruhunu en iyi yansıtan, sonuca gidebilmek için taktiklere ve yeteneklerine güvenen 4 farklı grubun birinci ve ikincileri, adlarını büyük finalin gerçekleşeceği güne yazdırmayı başardılar. 24-25 Nisan ve 1-2 Mayıs tarihlerinde, Türkiye’nin en iyileri ile büyük finalde 20.000 TL ödül için yarışmak isteyen ekiplerden mutlu sona bir adım daha yaklaşanlar; VALIENTE ESPOR, SKY, ESKİŞEHİRSPOR ESPOR, MEAT GRINDERS, SILENCERS, İZMİR SPOR, IMORTAL, CÜRÜM, EPOCH, OURSPRIME E-SPORTS takımları oldu.

Heyecan 9 Mayıs’ta Doruklara Ulaşacak

Açık elemelerden finale çıkmaya hak kazanan takımlar, 20.000 TL ödül havuzlu turnuva finalinde Türkiye’nin en iyi takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Heyecanın doruklara ulaşacağı 9 Mayıs’taki Excalibur PUBG Arena finaline davetli olan 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Fastpay Wildcats, Kumiho, XFlow ve Other Side takımları ile finale çıkan 10 takımın zorlu mücadelesini Yağız Efe “10000days” Vardarbaş ve Berkay “Vicrains” Yılmazbayhan, oyunseverlere aktaracak. İzleyiciler, Excalibur PUBG Arena final yayınını https://www.twitch.tv/10000days linki üzerinden canlı takip edebilecekler.

Büyük Final Herkese Kazandıracak

9 Mayıs Pazar günü saat 13.00’da gerçekleşecek olan Excalibur PUBG Arena finali katılımcılara ve izleyicilere heyecanlı ve keyifli dakikalar dışında bol ödül ve sürprizler de sunuyor. Birinci takımın 12 bin, 2. takımın 6 bin, 3. takımın ise 2 bin TL kazanacağı turnuvanın finalinde, izleyiciler de Excalibur’un ödüllerine doyacak. Birçok sürpriz ve ödülün canlı yayında izleyicilere hediye edileceği büyük finalde, oyunseverleri final sonrası After Party heyecanı da saracak.

Excalibur PUBG Arena’da Oyunseverler After Party’e Katılacak

Büyük final sonrasında gerçekleşecek olan After Party etkinliğinde birbirinden bağımsız 100 yarışmacı, Excalibur PUBG Arena’da tozu dumana katacak ve sıralamada ilk üçe giren katılımcılar sürpriz ödüllerin sahibi olacak. After Party etkinliği Twitch üzerinden final maçının oynanmasının ardından duyurulacak. Katılmak isteyenler https://discord.gg/9aghE8sbd6 Discord linki üzerinden After Party I ve After Party II odalarına girerek slotlarını kapacaklar. Katılımcılar hızlı olmak zorunda zira en fazla 100 kişi bu etkinlikte yer alabilecek. Excalibur PUBG Arena kuralları kapsamında gerçekleşecek etkinlik, tek maç üzerinden ve herkesin tek başına olacağı bir mücadele ile son bulacak.