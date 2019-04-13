ex-Space Soldiers ESL Pro League Season 9’da ilk maçına çıktı

Ülkemizi uluslararası CS: GO arenalarında başarıyla temsil eden ekiplerden ex-Space Soldiers, ESL Pro League Season 9 turnuvasındaki ilk maçına çıktı.

Temsilcimizin ilk maçtaki rakibi, yerli yıldızımız woxic’in de formasını giydiği mousesports idi. İngiltere’nin Leicester kentinde oynanan maç TSİ 23.25’te başladı. bo3 formatındaki maçın ilk haritası ise ex-SS tarafından Inferno olarak belirlendi. Maça 13-0’lık bir seriyle başlayan mousesports; ilk yarıyı 13-2, maçı da 16-2 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Maçtaki ikinci harita ise mousesports tarafından Train olarak belirlendi. Bu haritada temsilcimiz ilk haritaya nazaran daha iyi bir performans sergilese de ilk yarıyı 10-5 geride kapattı. İkinci yarıda ise kaybedilmemesi gerekilen roundlar kaybedilince mağlubiyet kaçınılmaz son oldu ve temsilcimiz maçtan 16-10 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte seriyi 2-0’a getiren mousesports, ESL Pro League Season 9’a galibiyetle başlamış oldu.

ex-Space Soldiers’ın yeni transferi imoRR, takımla birlikte ilk resmi maçına mousesports karşısında çıktı. Genç yetenek, 16 kez öldürüp tam 40 kez ölerek 0.46 rating elde etti ve hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Temsilcimiz ex-SS adına en yüksek ratingi elde eden isim ise Calyx oldu. 28 kez öldürüp 36 kez ölen Calyx, maçı 0.85 ratingle tamamladı. mousesports forması giyen temsilcimiz woxic ise bu maçta 28 kez öldürdü ve 25 kez öldü. Bu performans woxic’e 1.10 rating getirdi. (Playerbros)