Evren Yenice: Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in Genel Menajeri Evren Yenice, yaptığı yazılı açıklamada, kurulduktan sonra 3 yıl içinde Süper Lig’e yükseldiklerini belirterek, bu başarı hikayesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Zor bir sezonu şampiyonlukla taçlandırdıklarını dile getiren Yenice, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz ve başarılara imza atacak bir takım oluşturacağız. İyi bir kadro kurup, lige renk katmayı planlıyoruz. Her bölgeye oyuncu arıyoruz. Kadroda iyi oyuncular var ama bu kadroyu güçlendirmek gerekiyor. Süper Lig, farklı bir kulvar. İnce eleyip sık dokuyacağız. Hata da yapmak istemiyoruz. İnşallah en iyi oyuncuları alıp, takımımıza güç katacak oyuncularla Süper Lig’e iyi giriş yapmak istiyoruz."

Şampiyonluğun Denizli için ne kadar önemli olduğu bildiklerini aktaran Yenice, hedeflerinin kentin ismini uluslararası arenada duyurmak olduğunu da sözlerine ekledi. (AA)