Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, zaferi getiren isimlerin başında yer alıyor. Leicester City'den sezon başında kiralık olarak takıma katılan Ghezzal, ligdeki 8 gol 17 asistlik performansıyla şampiyonlukta büyük rol oynadı.

29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a geliş hikayesi de oldukça enteresan. Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla kadrosunda istediği Rachid Ghezzal'ın transferini son günde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti. Beşiktaş, zamanla yarıştığı o anlarda trafiğe takılmamak adına yıldız futbolcunun evraklarını moto kuryeyle göndermişti.









"Transferim dakikalar kala gerçekleşti"

Rachid Ghezzal, transfer sürecini Fransız basınına, "Türkiye Ligi'nde transferin kapanmasına saatler vardı ve İstanbul trafiği kabus gibiydi. Kulüp bu nedenle benim sözleşmemi bir moto kurye ile tescil ettirdi. Moto kurye ile beraber tescil bürosuna giden iki kulüp çalışanımız Türkiye'de meşhur oldu. Beşiktaş'a transferim gerçekten de dakikalar kala gerçekleşti. Beşiktaş taraftarında inanılmaz bir heves, tarifi olmayan bir tutku var. Beşiktaş taraftarının biri, kulüpte kalmaya devam edersem sırtına benim dövmemi yaptıracağını söyledi. Gülüyorum ama aynı zamanda kalbimi de ısıtıyor" ifadeleriyle anlatmıştı.