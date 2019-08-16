‘Evlilik tamam, sıra Dünya Şampiyonası’nda’

İstanbul’da aile arasında yapılan törenle dünyaevine giren Zavialova ve Guliyev’in nikah şahitliklerini milli atletlerden Batuhan Eruygun ve İzzet Safer yaptı. 19 Temmuz’da medyaya duyurulmadan gerçekleştirilen nikah töreninin ardından genç çiftin Rusya’nın başkenti Moskova’ya kampa gitti. Guliyev ve Zavialova çifti, “Bu evliliğin en güzel yanı birbirimizi iyi tanıyor olmamız. Şimdi tek hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası” diye konuştu.