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Evkur Yeni Malatyaspor, Teenage Hadebe’yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Zimbabveli stoper Teenage Hadebe’yi kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Güney Afrika ligi takımlarından Kaizer Chiefs’te forma giyen 23 yaşındaki Teenage Hadebe’yi transfer ettiğini duyurdu.

14 Temmuz 2019, Pazar 16:57
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Evkur Yeni Malatyaspor, Teenage Hadebe’yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Zimbabveli stoper Teenage Hadebe’yi kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Güney Afrika ligi takımlarından Kaizer Chiefs’te forma giyen 23 yaşındaki Teenage Hadebe’yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor’umuza hoş geldin Teenage Hadebe" ifadesi kullanıldı.

AA

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