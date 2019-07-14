Evkur Yeni Malatyaspor, Teenage Hadebe’yi transfer etti
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Zimbabveli stoper Teenage Hadebe’yi kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Güney Afrika ligi takımlarından Kaizer Chiefs’te forma giyen 23 yaşındaki Teenage Hadebe’yi transfer ettiğini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Zimbabveli stoper Teenage Hadebe’yi kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Güney Afrika ligi takımlarından Kaizer Chiefs’te forma giyen 23 yaşındaki Teenage Hadebe’yi transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor’umuza hoş geldin Teenage Hadebe" ifadesi kullanıldı.
AA