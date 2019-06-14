Evkur Yeni Malatyaspor, Kamara için teklifini sundu

Evkur Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın’ın resmi imzasının ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, ilk olarak iç transfere yönelerek, sözleşmesi biten oyuncularla görüşmeye başladı.

Malatya temsilcisinin, bu oyunculardan devre arasında kiralık olarak gelen Aboubakar Kamara ile her konuda anlaştığı, Fulham'a ise tecrübeli futbolcu için 1 milyon 500 Bin Euro’luk bir teklif sunduğu öğrenildi.

Fransız oyuncunun da Malatya’da kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Malatya yönetiminin bunun üzerine Kamara’nın kulübü Fulham’a 1 milyon 500 bin Euro’luk teklif yaptığı, İngiliz kulübünün ise bu teklifi değerlendireceği belirtiliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Guilherme için de futbolcunun kulübü Benetivo’ya teklifini sunduğu ve bu teklife İtalyan kulübünün olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

İç transferde şu ana kadar sadece Erkan Kaş’ın opsiyonunu kullanarak yeniden anlaşan Malatya ekibinin, orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ile de yeniden masaya oturacağı öğrenildi.

İHA