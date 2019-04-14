Evin Demirhan: 'Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım'

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olan Evin Demirhan, 13 yaşından beri güreş sporunu yaptığını ve hedeflerine tek tek ulaştığını söyledi. Demirhan, "Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerimi yenerek bronz madalya aldım. Daha çok çalışıp şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ukraynalı rakibim Oksana Livach 2-0 kaybettim, çok üzüldüm. Daha çok çalışıp inşallah önümüzdeki şampiyonadan birincilik alarak ülkeme dönmek istiyorum" dedi.

İHA