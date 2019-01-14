Cim Bom’un forvet transferi konusundaki adayları arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın 28 yaşındaki futbolcusu Oumar Niasse’ın, kulübündeki durumu belli oldu. Senegalli futbolcunun, ayrılmak için Liverpool temsilcisinin menaceri Marco Silva’yla bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Hocasına ayrılmak istediğini açıklayan deneyimli futbolcuya 41 yaşındaki menacerden vize çıkmadığı bildirildi.

Niasse, Everton formasıyla bu sezon 7 karşılaşmada sahaya çıkıp 1 asist yapabilmişti.

Öte yandan deneyimli isimle Premier Lig’den de ilgilenen takımların olduğu öğrenildi.

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