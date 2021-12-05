Premier Lig ekiplerinden Everton'ın tecrübeli teknik direktörü Rafa Benitez takımdaki geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son sekiz maçta yalnızca 2 puan toplayabilen takımda Rafa Benitez ile yolların ayrılabileceği ve yerine şu anda İtalya Serie A'da Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'nun düşünüldüğü ileri sürüldü.

Mirror'da yer alan habere göre Everton, alınan kötü sonuçların ardından Benitez'in seçeneklerini değerlendiriyor. İddialara göre İngiliz ekibin Benitez yerine düşündüğü isim Jose Mourinho.

Sezon başında Roma'nın başına geçen Portekizli teknik adamın, İtalyan ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mourinho, Roma'dan ayrılma niyetinin bulunmadığını defalarca kez aktarmasına rağmen son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda.

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