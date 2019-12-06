Milli futbolcumuz Cenk Tosun’un da formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Marco Silva sonrası teknik direktörlük görevi için sürpriz bir ismi gündeme aldı.

İlk olarak İngiliz basınında Sky Sports’un gündeme getirdiği haberde Marco Silva'nın kovulması sonrası Vitor Pereira'nın ilk aday olduğu belirtildi.

Everton’ın en büyük hissedarı Farhad Moshiri’nin özellikle Vitor Pereira’yı istediği aktarılıyor.

2015-16 sezonunda Süper Lig’de Fenerbahçe’yi çalıştıran Portekizli teknik adam, son olarak iki sezondur görev yaptığı Çin ekibi Shanghai SIPG ile ilk sezonunda Çin Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, yeni sezonu da Çin Süper Kupası’nı kazanarak açmıştı.