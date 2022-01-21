İspanyol teknik adamın ayrılışı sonrası Roberto Martinez, Frank Lampard ve Wayne Rooney isimleri Everton teknik direktörlüğü için konuşulan isimler olurken, Roberto Martinez’in Everton’ın teklifini, Belçika ile bu yaz oynanacak Dünya Kupası’na katılmak için reddettiği öğrenildi. Bu sebeple Everton’ın teknik adam arayışlarını sürdürürken, adaylar arasına yeni bir isim daha katıldı.

Telegraph’ın haberine göre Everton yöneticileri Fabio Cannavaro ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fabio Cannavaro 2014 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde Çin’in Guangzhou ve TJ Quanijian takımlarını çalıştırırken Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında da kısa bir süre görev aldı. Guangzhou’da bir kupa kazanıp bir de şampiyonluk sevinci yaşayan Cannavaro şu anda takım çalıştırmıyor.

Cannavaro’nun Avrupa’da hiç takım çalıştırmamış olması, Everton teknik direktörlüğü için doğru kişi olup olmadığı konusundaki soru işaretlerini de beraberinde getirdi.