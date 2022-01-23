İngiltere Premier Lig’de Aston Villa’yı ağırlayan Everton, rakibine 1-0lık skorla boyun eğerken karşılaşmanın tek golü ilk yarının uzatma dakikalarında Lucas Digne’nin asistinde Emiliano Buendia’nın ayağından geldi. İki hafta önce Everton’dan Aston Villa’ya transfer olan Lucas Digne’nin gol sonrası sevinci sonrası ateşlenen Everton taraftarları sahaya yabancı cisimler atmaya başladı.

Sahaya atılan şişelerden biri önce Aston Villa’lı Timothy Cash’in başına sonra eski Everton oyuncusu Lucas Digne’in başına isabet etti. Olaya hemen müdahale eden İngiliz polisi kısa sürede kontrolü ele aldı. Oyuncularda herhangi bir sağlık sorunu meydana gelmezken maç sonunda Timothy Cash konuyla ilgili konuştu.

‘’Deliceydi, direkt olarak başıma isabet etti, hiç hoş değil fakat üç puanı aldık.’’

Everton kulübü daha sonra yaptığı açıklamada fırlatılan şişe konusuyla ilgili olarak bir taraftarın tutuklandığını açıkladı.