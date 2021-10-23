Everton-Watford maç sonucu: 2-5

Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Everton ile karşılaşan Watford, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 5-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmada Milli futbolcu Ozan Tufan Watford'un ilk 11'inde karşılaşmaya başlarken, 64. dakikada yerini Joao Pedro'ya bıraktı.

Maçın henüz 3. dakikasında Everton, Tom Davies ile öne geçti. Konuk ekip Watford, 13. dakikada Joshua King ile skoru dengeye getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlik ile sona erdi. Maçın 2. yarısında ise adeta gol yağmuru vardı. Everton 63. dakikada Richarlison ile bir kez daha öne geçmeyi başardı. Ancak Watford, Kucka'nın golüyle skoru tekrardan dengeye getirdi. 80. ve 86. dakikalarda sahneye Joshua King çıktı. ve takımının 3. ve 4. gollerini kaydetti. 90+1. dakikada ise Dennis, maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti. Watford sahadan 5-2'lik galibiyet ile ayrıldı.

Joshua King'den eski takımına hat-trick

Geçtiğimiz sezon Everton'da oynayan Joshua King, Watford formasıyla eski takımına hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Bu sonuçla birlikte Watford puanını 10'a yükseltirken Everton ise 14 puanda kaldı.







