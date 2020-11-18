İngiltere Premier Lig ekipleri Everton ve Tottenham, Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik transferi için devredeler. The Sun'ın haberine göre özellikle Napoli'nin eski, Everton'ın şimdiki hocası Carlo Ancelotti, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu için ocak ayında bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Napoli ile olan sözleşmesini henüz uzatmayan Milik için Everton'ın 10 milyon Pound düzeyinde bir kontrat teklifinde bulunabileceği aktarılıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Milik için Everton, resmi olarak ocak ayında kontrat adına görüşme gerçekleştirebilecek.

Everton'ın yanı sıra oyuncuyla daha önce ilgilenen ekipler Inter ve Tottenham'ın da temasları sürüyor. Harry Kane'in yanına Carlos Vinicius'u kiralayan Tottenham, buna rağmen Milik için de yine devrede olmaya hazırlanıyor.