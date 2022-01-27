İngiltere Premier Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Everton ve Newcastle United, transferde büyük düşünüyor.

Bild'den Christian Falk'ın haberine göre Premier Lig ekipleri Everton ve Newcastle United, Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller'i transfer etmek istiyor.

Bayern Münih altyapısında yetişen ve profesyonel kariyerinin tamamını Alman kulübünde geçiren 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Müller, Bayern Münih ile henüz sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varabilmiş değil.

Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan ve Premier Lig'in küme düşme hattında yer alan Newcastle United, kötü gidişata son vermek için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ara transfer döneminde hücum bölgesine en az bir takviye yapmak isteyen kulüp, piyasayı araştırıyor.

Teknik direktör Rafa Benitez ile yollarını ayıran ve ligde üst sıralara yükselmek isteyen Everton da Alman futbolcuyla ilgileniyor. İngiliz kulübün ekonomik olarak Newcastle'ın olası bir teklifine yaklaşabilmesi beklenmiyor olsa da futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

Bayern Münih ile bu sezon 29 maça çıkan Müller, 9 gol ve 20 asistlik katkı vermiş durumda.



