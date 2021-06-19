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Everton taraftarı Benitez’e ayaklandı

İngiliz ekibi Everton da Fenerbahçe gibi bir süredir hoca arayışında. Everton, Sarı-Lacivertliler’in de gündeminde olan Rafa Benitez ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak bu durum, taraftarların ayaklanmasına neden oldu.

19 Haziran 2021, Cumartesi 10:06 Son Güncelleme:
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Everton taraftarı Benitez’e ayaklandı

İngiliz ekibi Everton da Fenerbahçe gibi bir süredir hoca arayışında. Everton, Sarı-Lacivertliler’in de gündeminde olan Rafa Benitez ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak bu durum, taraftarların ayaklanmasına neden oldu.

Benitez, ezeli rakip Liverpool’u çalıştırırken Everton için, “Küçük bir kulüp” ifadelerini kullanmıştı. Maviler’in taraftarları, Goodison Park Stadı’nın dışına tecrübeli teknik adamı istemediklerine dair, üzerindeküfürlerin ve, “Benitez hoş karşılanmayacak” ifadeleri yazan pankartlar astı.


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