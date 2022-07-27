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Everton, Ruben Vinagre'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, bonservisi Sporting'de bulunan 23 yaşındaki sol bek Ruben Vinagre'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

27 Temmuz 2022, Çarşamba 18:45 Son Güncelleme:
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Everton, Ruben Vinagre'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, bonservisi Sporting'de bulunan 23 yaşındaki sol bek Ruben Vinagre'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Portekizli futbolcu, Tarkowski'nin ardından Everton'ın bu yaz gerçekleştirdiği 2. transfer hamlesi oldu.

İlk sözleri

Transferin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Vinagre, "Everton gibi büyük bir kulübe katılmak bir rüyanın gerçek olması. Çok iyi oyuncularla ve Frank Lampard gibi bir antrenörle çalışma fırsatı beni heyecanlandırdı."

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