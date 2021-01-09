Everton - Rotherham United maç sonucu: 2-1

İngiltere Federasyon Kupası, 3. Tur maçında Everton sahasında Rotherham United'ı konuk ediyor.
9. dakikada Everton, Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Cenk Tosun, kulüp kariyerinde son resmi golünü 1 yıl önce Manchester City'ye karşı oynanan lig maçında atmıştı. Uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuşan milli futbolcumuz, FA Cup'ta yeniden golle tanıştı.
İlk yarı Everton'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
56. dakikada Rotherham United, Matthew Olosunde'nin golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
86. dakikada Cenk Tosun, takımını 2-1 öne geçirdi ancak VAR incelemesi sonrası Cenk Tosun’un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Maçın normal süresi 1-1'lik eşitle sona erince uzatmaya gitti.
FA Cup'te Everton, Championship ekibi Rotherham United'ı uzatmaya giden maçta 2-1 yendi.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1347879922807795712