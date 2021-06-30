Son dakika haberi... Premier Lig ekibi Everton, Rafael Benitez ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. İspanyol hocanın adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid ile anlaşmasından sonra, Everton yeni bir teknik adam arayışına girmişti. Daha önce Premier Lig'de görev alan, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşayan Rafael Benitez, Everton'ın yeni hocası oldu.





Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'de, gündeme gelen teknik adamlardan biri de Rafael Benitez'di. Benitez, son olarak Çin'in Dalian takımında görev almıştı.