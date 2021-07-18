Everton Merih Demiral için ısrarcı

İngiltere Premier Lig'in önde gelen ekiplerinden Everton'ın milli futbolcumuz Merih Demiral için ısrarı sürüyor.

İngiliz basınından Football365.com'un haberine göre lacivert beyazlılar, Juventus'un gözden çıkardığı 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için çaba harcıyor. İtalyan gazeteci Nicolo Ceccarini'ye dayandırılan haberde Everton, transfer için şartları zorlamaya hazır.









30 milyon euroya transfer olabilir

Finansal açıdan rahatlamayı planlayan Juventus, daha önce Merih için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş ancak son günlerde çıkan haberlerde siyah beyazlıların 30 milyon euroluk teklifleri de değerlendirmeye alacağı belirtilmişti.