Everton - Manchester United maç sonucu: 1-0

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında ligden düşmemek için puan kaybına tahammülü olmayan Everton sahasında zor günler geçiren Manchester United'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada Gordon'dan geldi. Bu sonuçla Kırmızı Şeytanların, Premier Lig'de galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Son 2 maçından da mağlubiyetle ayrılan Lampard'ın öğrencileri kendi seyircisinin önünde aldıkları 3 puanla bir nebze de olsa rahat nefes aldılar.







