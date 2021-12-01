Carlo Ancelotti'yi Real Madrid'e kaptırıp sezona Rafael Benitez'le giren Everton, Premier Lig'in ilk haftalarında başarılı sonuçlar da elde etmişti ancak son 7 haftada sadece 2 puan toplayabildiler ve son 3 maçta gol bile atamadılar! Mason Holgate cezalı; Dominic Calvert-Lewin, Yerry Mina ve Tom Davies sakat. Andre Gomes iyileşti ama tam olarak hazır olmadığı için maç kadrosuna alınmadı. Milli futbolcumuz Cenk Tosun da uzun bir sakatlıktan geri dönmüştü, son 4 maç kadrodaydı ama süre alamadı. Merseyside Derbisi için açıklanan maç kadrosunda yine kendine yer buldu fakat Benitez'in Cenk'i ilk 11'de oynatması beklenmiyor. Cezası sona eren Richarlison hücum merkezinde başlayacak. Kanatlarda Andros Townsend ile Demarai Gray oynayacak. Mina'nın yokluğunda stoper ikilisi olarak "Michael Keane & Ben Godfrey" göreceğiz. Orta üçlüde "Fabian Delph, Allan & Abdoulaye Doucoure" izleyeceğiz.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Anfield Road'da üst üste aldığı 4-0'lık 2 galibiyetin moraliyle derbiye çıkacak olan Liverpool'da Roberto Firmino ve Curtis Jones hala sakat. Southampton maçında dinlendirilen Joel Matip yeniden ilk 11'e dönecek ve Virgil van Dijk'la birlikte savunmanın merkezini oluşturacak. Joe Gomez ve Naby Keita takımla çalışmalara başladı ancak TD Jürgen Klopp tarafından maç kadrosuna alınmadı, bu karşılaşmayı pas geçip Wolves mücadelesine hazır olmaya çalışacaklar. Sağ bekte Trent Alexander-Arnold ve sol bekte Andy Robertson devam edecek. Orta sahada "Henderson, Fabinho & Thiago" üçlüsünü; hücumda "Sala, Jota & Mane" hattını izleyeceğiz. Deplasmanda oynadıkları son maçta, West Ham karşısında 3-2 kaybetmişlerdi fakat Goodison Park'ta çıktıkları son 10 maçı kaybetmediler. Ancak son 9 ziyaretin 8'inde de Everton'ı mağlup edemediler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Everton ile Liverpool arasındaki rekabet, Premier Lig tarihinin en fazla kırmızı karta sahne olan rekabeti! (22 kez)

- İki takım arasındaki son maçı Everton kazanmıştı ama "The Toffees", 1984-85'ten bu yana rakibini üst üste 2 lig maçında mağlup edemedi.

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