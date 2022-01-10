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Everton-Leicester City maçına koronavirüs engeli

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakaları nedeniyle maçlar ertelenmeye devam ediyor. Everton-Leicester City karşılaşmasının, Leicester'ın talebi üzerine ertelendiği duyuruldu.

10 Ocak 2022, Pazartesi 00:52 Son Güncelleme:
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Everton-Leicester City maçına koronavirüs engeli

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakaları nedeniyle maçlar ertelenmeye devam ediyor. 11 Ocak tarihinde oynanması gereken Everton-Leicester City karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada Everton ile Leicester City arasında 11 Ocak Salı günü oynanması gereken maçın, ileri bir tarihe ertelendiği ve Covid-19 vakaları, sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan futbolcular nedeniyle maç için gerekli sayıda oyuncuya sahip olmadığı için Leicester'ın başvurusunu kabul edildiği duyuruldu.

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