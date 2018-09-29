Everton-Fulham maç sonucu: 3-0

İngiltere Premier Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Everton, Goodison Park'ta Fulham ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de buldukları gol pozisyonlarından yararlanamadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gittiler.

2. yarıya iyi başlayan taraf ise ev sahibi Everton oldu. 56. dakikada Gylfi Sigurdsson skordaki eşitliği bozan golü kaydetmeyi başardı.

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Milli futbolcumuz Cenk Tosun sahneye çıktı ve bu sezonki ilk golünü atmayı başardı. Cenk oyuna 55. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine dahil olmuştu.

89. dakikada skoru belirleyen isim kendisinin 2. golünü kaydeden Gylfi Sigurdsson oldu.

Mücadele 3-0 Everton'ın üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla Marco Silva'nın ekibi 2 haftalık kötü gidişata dur dedi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Everton puanını 9'a yükseltti. Fulham ise 5 puanda kaldı.

Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Fabri ise maç kadrosunda yer almadı.



