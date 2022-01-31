İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Tottenham forması giyen Dele Alli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Everton ile Tottenham, Dele Alli'nin transferi için anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu bonservisi ile transfer olacak.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Dele Alli'nin transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Takımın yeni teknik direktörü Frank Lampard'ın futbolcuyu kadrosunda görmek istediği belirtilenler arasında yer aldı.

Bu sezon Tottenham ile 18 maça çıkan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performans göstermişti.

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