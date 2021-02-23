Everton çıldırdı. Moise Kean için 85 milyon euro isteyecekler!

2 sene önce Moise Kean için Juventus'a 25 milyon euro ödeyen Everton, oyuncudan çok fazla yararlanamamış ve İtalyan forveti PSG'ye kiralamıştı. Fransız ekibinde kendine gelen ve performansını artıran genç oyuncu için Everton da kısa sürede karar verdi.

Maviler, sezon sonunda takıma dönecek 20 yaşındaki forvet için 85 milyon euro talep etme kararı aldı. İlk hedef tabii ki maddi açıdan güçlü olan Paris ekibinden para kazanmak! Ancak PSG'nin de ilk hedefi Mbappe'yi takımda tutmak. Pochettino 200 milyon euroluk bonservisle Mbappe'yi gönderse bile bunun yarısını Moise Kean'e vermek istemeyebilir. Çünkü PSG'nin özellikle bu yaz sezonundaki ilk amacı Lionel Messi olacak.







