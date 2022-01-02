Everton - Brighton & Hove Albion maçının öne çıkan rakamları

Everton, Goodison Park'ta Brighton & Hove Albion karşısında kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Brighton & Hove Albion, Premier Lig'deki son maçında Stamford Bridge'de Chelsea ile 1-1 berabere kaldı ve 18 maçta 24 puanla 10. sırada yer aldı.

Everton, 17 maç sonunda 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Everton, Stamford Bridge'de Chelsea ile oynadığı son Premier Lig maçında 1-1 berabere kaldı.

Everton, son dört Premier Lig maçında yenilmeden Brighton'ı geride bıraktı. Bu seride 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Brighton, Ekim 2019'dan bu yana iki takım arasındaki maçlarda ilk lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Everton, yenilmezlik serisi boyunca Brighton'a 7 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.

Everton bu sezon kendi sahasında sekiz Premier Lig maçında dört galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Brighton bu sezon lig maçlarında deplasmanda iki galibiyet, altı beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Martılar yedi maçtır deplasmanda galibiyet yüzü görmedi.

Mücadelenin karşılıklı gollü geçmesi muhtemel.



