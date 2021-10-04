Premier Lig ekiplerinden Everton, Manchester United'da yeterli forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu bilinen Hollandalı genç yıldız Donny van de Beek ile ilgileniyor.

Goal'de yer alan habere göre Everton Sportif direktörü Marcel Brands, yaz transfer döneminde Hollandalı orta saha oyuncusunun takıma katılması için girişimlerde bulunabileceklerini doğruladı. Brands, yaz transfer döneminde Donny van de Beek'i transfer etmek için çaba sarf ettiklerini ve Ocak ayında da oyuncuyu tekrardan değerlendirebileceklerini kabul etti.

Kırmızı Şeytanlarda forma şansı bulamayan genç futbolcunun mutsuz olduğu biliniyor. Van de Beek, Manchester United'ın Villarreal ile karşılaştığı maçta oyuna girememesi üzerine teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tepki göstermişti.