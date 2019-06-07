Ever Banega transferiyle ilgili resmi açıklama geldi!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma'dan ayrılarak 17 yıl görev yaptığı Sevilla'ya geri dönen Monchi, İspanyol basınına verdiği demeçte Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ever Banega ile ilgili ses getiren bir açıklama yaptı. 50 yaşındaki sportif direktör, COPE adlı radyo kanalına verdiği demeçte 30 yaşındaki orta sahanın takımda kalacağından emin olmadığını söyledi.

"Pablo Sarabia ve Ever Banega'nın takımda kalacağına inanmak istiyorum." diyen tecrübeli futbol adamı, "Bununla birlikte kalacaklarından %100 emin değilim. Ne Banega ne Escudero ne Ben Yedder ne de Kjaer için size garanti verebilirim." ifadelerini kullandı. Bu sezon Endülüs ekibiyle çıktığı 51 maçta 8 gol ve 11 asist kaydeden Banega'nın Sevilla ile 1 yıllık daha kontratı bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler