Süper Lig'in FIFA kokartlı hakemi Ali Palabıyık'ı daha önce hiç böyle görmemiştiniz. Yazarımız Deniz Çoban, Ali Palabıyık'la konuştu.

İşte Ali Palabıyık röportajı:

DENİZ ÇOBAN: Hocam, merhaba... Öncelikle sağlığınız iyi mi?

ALİ PALABIYIK: Merhaba, çok teşekkürler. Şükürler olsun, sağlığımız yerinde. Eşim ve çocuklarım 15 gündür evden çıkmadı, misafir de kabul etmiyoruz. Çağrıya kulak veriyoruz, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyoruz. Bizler için çalışmakta olan sağlık, güvenlik ve hizmet sektöründe görev yapan herkese sonsuz teşekkürler.

İzole yaşam, nasıl gidiyor evinizde?

􀀀 Süreç, kimse için kolay değil. Sosyal hayatımız tamamen durdu. Bu günler bittikten sonra ‘sağlık’ ilk önceliğimiz olacak. Kendimizi korumaz, tedbir almaz ve 14 gün kuralına uymazsak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi üzebiliriz. Bizim bağışıklık sistemimiz güçlü olabilir ama 65 yaş üstü insanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar risk altında. Eşimin annesi (Risk grubunda) bizimle kalıyor; bu nedenle de evimizde hijyen ve temizlik birincil önceliğimiz. Sosyal medyada yayınlanan videomuzla da, oyunu kurallarına göre oynamanın bizi hayatta tuttuğunu anlatmaya çalıştık ve bu kurala uymayarak hem kendi hem de başkalarının hayatlarını riske atanlara karşı çocuklarımla beraber ‘kırmızı kart’ gösterdik.

‘Bakım, yemek, oyun işi bende!’

Kaç gündür evdesiniz? İhtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz?

􀀀 15 gündür benim dışımda kimse, ayakkabısını giyip kapı önüne bile çıkmadı. İhtiyacımızın çoğunluğunu online siparişle yapıyoruz. Bazı özel durumlar için ben 4-5 kez dışarı çıkmak zorunda kaldım; sosyal mesafeye uyarak, eldiven ve maske takarak kendimi korudum. Eve geldiğimde de kendimi dezenfekte ettikten sonra ailemle birlikte oldum. Dışarıdan gelen her ürünü, eşim temizledikten sonra evin içine alıyoruz.

Eda hanımın işi kolay değil! Temizlik, yemek, çocuklar... Ona nasıl destek oluyorsunuz?

􀀀 Son 15 yıldır benim görünmez kahramanım, sevgili eşimdir. Çünkü evdeki huzur ve mutluluk; sahaya olumlu yansır, hedeflerinize ulaşmada büyük katkı sağlar. Bu süreçte sahada düdük çalmanın evde sürekli yinelenen işleri yapmaktan daha kolay olduğunu; eşimin işinin ne kadar zor olduğunu anladım. Şu an çocukların bakım, yemek ve oyun işleri bende! Ancak mutfakta başarılı değilim! Bu vesileyle tüm annelerimize; yürekten ve hiçbir karşılık beklemeden bizlere vermiş oldukları emeklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum.

En çok neyi özlediniz?

􀀀 Sevdiklerimle beraber olabilmeyi, kaygı duymadan dışarıda zaman geçirebilmeyi, açık alanda spor yapabilmeyi özledim.

‘Kaldığım yerden devam ederim’

Bu süreç size neyi öğretti? Gelecekte yapacaklarınız listesinin ilk üçüne ne yazdınız?

􀀀 Hayatta çalışmaktan daha değerli anların olduğunu, sevdiklerimizin kıymetini bilmeyi, sağlığımızın kıymetini kaybetmeden anlamayı öğrendik. Tabii ki planlarım, hedeflerim var. Ama şu an tek düşüncem; salgından kurtulmamız ve sağlıklı düşünebilmek için uygun ortama bir an önce tekrar kavuşabilmemiz.

Türkiye’nin ilk 3 hakeminden birisiniz, Avrupa’da 1. Kategori’ye yükseldiniz. Form olarak zirvedeyken gelen bu zaruri ara, sizi ekstra üzmüş olmalı?

􀀀 Hakemlik kariyerimde güzel bir yıl yaşıyordum. Ama şu an tek önceliğimiz; salgının bir an önce kontrol altına alınması. Hayat normale döndüğünde, kaldığım yerden devam ederim.

“Korkulan değil, sevilen hakem olmak istiyorum” demiştiniz. Başardınız mı?

􀀀 Başardığımı düşünüyorum. Sahadaki iletişim bunu gösteriyor.

"Karbonhidrat ve şekerli gıda yok"

Kilo aldınız mı?

􀀀 Hocalarımızın gönderdiği videolar ve programı uyguluyorum. Kilo almamak için yemeğe dikkat ediyorum. Basit karbonhidrattan uzak duruyorum, şekerli gıda tüketmiyorum, sebze ağırlıklı besleniyorum. Akşam 07:00’den sonra bir şey yemiyorum, kilomu koruyorum. Çocuklarla oynarken de yeteri kadar kalori harcıyorum!

"Kral Şakir, ders, yapboz ve futbol"

Çocuklarınız Alp, Ege, Efe ve eşiniz Eda hanımla birlikte, evde bir gününüz nasıl geçiyor?

􀀀 Ege 9, Efe 5, Alp 3 yaşında... Tek sıkıntımız, onlara yaşadığımız durumu anlatabilmek. Çünkü parkta oynamak, babaanne ve dedelerine gitmek istiyorlar. Alp her gün 06:00 gibi kalkar ve beni kaldırır. Onunla ilk rutinimiz, muz yemekve Kral Şakir izlemek! Kahvaltıdan sonra Ege’nin dersleriyle ilgileniyoruz. Ardından, her sabah Anaokulu’na gidip gitmeme konusunda küçük pazarlıklar yaptığımız Efe’nin çok sevdiği ‘yapboz’lara geçiyoruz. Ege futbolu çok sevdiği için her gün koridorda maçımız var. Akşam da onların istediği bir filmi izliyoruz.

"Yüksek lisansı İnsan Hakları..."

Öğretmendiniz. Selçuk Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapıyordunuz, ‘İnsan Hakları ve Demokrasi’ konusunda bir Avrupa Birliği Projesi yürütüyordunuz.

􀀀 Ankara Altındağ Polis Amca İlköğretim Okulu’ndaöğretmenlik yaptım. Hakem arkadaşım Mete Kızılkaya okulumuzun müdürüydü. Birlikte; 18 ay süren ‘Başka Bir Okul Mümkün’ adlıprojede, ‘proje asistanlığı’ yaptım. Okulda İnsan Hakları ve Demokrasi alanında verdiğimiz eğitimler esnasında tanıştığım Nezir hocam, Selçuk Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapabileceğimi söyledi. O’nun katkılarıyla bu yola girdim, 2016’da mezun oldum.

Eda Hanım sordu

Röportaja Eda hanım da bir soru eklese? "3 çocukla 7/24 vakit geçirmek nasıl bir duygu? Cevabınız?"

􀀀 Hiç kolay değil! Her birinin ayrı ilgi ve istekleri oluyor. Ben olmadığım zamanlar nasıl zorluklar yaşandığını anladım.

Hangi programları izlersiniz?

Eşimle beraber ‘Ottoman’, ‘Morgan Freeman ile İnancın Hikayesi’, ‘Gezegenimiz’ ve yaşadığımız süreçle alâkalı ‘Pandemic’ dizisini izliyoruz.

Kitap öneriniz?

Kişisel gelişime önem veriyorum. Stephen R.Covey’den ‘Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı’, Robert Greene’den ‘Ustalık’ ve Cengiz Aytmatov’un kitaplarını severek okudum.

Film öneriniz?

Gerçek hikayelerden uyarlanan filmler tercihim... Mini dizi ‘When They See Us’ ve ‘A Fall From Grace’ önerilerim...

Ali, Eda, Alp, Ege, Efe... 5 isim, 15 harf!

Eşim Manisalı olduğu için ilk çocuğumuza Ege adını koyduk. Ege, kardeşinin adının Efe olmasını istedi. Son çocuğumuz doğduğunda da üç harf kuralını bozmadık, Alp koyduk.

AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ

-Şu stresli günlerde rahatlamak ve istediğim bir şeyi yapmak için 1 saatim olsaydı: Sevdiklerimle vakit geçirebileceğim bir yerlere giderdim.

-Bu süreçte yaşadığım/öğrendiğim en önemli tecrübe: Yaşamdaki önceliklerimizi doğru belirlememiz gerektiğidir.

-Lige verilen bu arada ............... bana çok iyi geldi: Evde kalıp çocuklarımla vakit geçirmek...

-Virüs tehdidi bittiğinde ilk yapacağım şey: Açık havada kaygısızca antrenman yapmak olacak.

-Bu günler geçtiğinde bir daha asla : Önemsiz şeylere boş yere üzülüp kafamı yormayacağım.

Son mesajınız?

􀀀 Sayın Göksel Gümüşdağ, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve ailesi, Rüştü Reçber, Fenerbahçe, Kayserispor ve virüsle mücadele eden tüm halkımıza acil şifalar diliyorum. Dünya’yı etkisi altına alan salgın; birlik ve beraberliğin, birarada hareket etmenin önemini gösterdi hepimize... Uyarıları dinleyelim, evde kalalım. ‘Evde Hayat Var Türkiye.’ Kurala uymayana ‘kırmızı kart’!