Bir hekim olarak corona virüs hakkında konuşan Ferhat Göçer en sevilen şarkılarını gitarıyla seslendirdi. Göçer’i 3 farklı kanaldan 100 bin kişi izledi.

Türkiye’nin Corona virüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya’nın başlattığı ‘#EvdeKalMuzikleKal’ projesinin konuğu Ferhat Göçer oldu. Ferhat Göçer kendisi gibi evinde olan 100 bin sosyal medya kullanıcısı ile Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube kanallarında yaptığı canlı yayınlarla buluştu.

Yıllarım Gitti, Cennet gibi şarkılarını seslendiren Ferhat Göçer, evde kalmanın gerektiği bu süreci dünyanın daha iyi bir yer olması için durup düşünülmesi gereken bir zaman olduğuna dikkati çekti. Göçer, “Corona virüs aslında bir salgın değil aynı zamanda insanlık sınavıdır. Ülkeler aynı sorunun çözümü için çalışıyor” dedi.

Ferhat Göçer, meslektaşı olan sağlık çalışanlarını ve zorunlu olarak çalışan personelleri de unutmadı. Göçer, “Bütün zorunlu çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.