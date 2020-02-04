Evde Yapılabilecek En İyi Pilates Topu Hareketleri Neler?

Pilates toplarıyla evde yapılabilecek hareketler, özellikle hedef noktalara müdahale etmesi ile önemli bir olanak tanıyor. Belli başlı sorunlu bölgelerdeki yağların erimesi, vücudun sıkılaşması ve kasların daha güçlü noktaya ulaşması için pilates topları doğrudan hedefe yönelmektedir. Ayrıca denge ve sağlamlığı da geliştirme konusunda önemli bir fırsat tanıyor. Bu yüzden evde yapılabilecek en iyi pilates topu hareketleri sayesinde, yeniden sağlıklı ve fit bir görünüme ulaşmak mümkün.

Evde Pilates Topu İle Hangi Hareketler Yapılır?

Sunduğu pek çok avantajı ve kolaylığı ile beraber günümüzde pilates topu üzerinden hareketler oldukça fazla tercih ediliyor. Özellikle kadınlar açısından yorulmadan ve fazla zorlanmadan gerçekleştirme imkanı tanıyor. Tabii bunun yanı sıra pek çok farklı ayrıcalık sunuyor.

- Doğrudan basen ve göbek kısmını hedef alarak, bölgedeki fazlalık yağların erimesine imkan veriyor,

- Hiç zorluk çekmeden kolaylıkla yapılmasına fırsat tanıyor,

- Belli başlı bölgeleri hedef alarak sıkı bir vücut imkanı sağlıyor,

- Pilates topunun esneme avantajıyla vücudun daha fazla hareket etmesine imkan sunuyor,

- Zamandan kazanç sağlayarak evde zayıflama ve sıkılaşma olanağı tanıyor,

Tüm bu özellikleri ile beraber evde yapabileceğiniz pilates topu hareketlerini; pilates çemberi, pilates minderi ve bandıyla kombinleyerek çok daha kısa süre içerisinde güzel bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Peki, evde yapılabilecek en iyi pilates topu hareketleri nedir?

Pilates Topu Eşliğinde Şınav

Daha çok kol ve omuz kısımlarına ağırlık düşüren şınav pozisyonu, aynı zamanda göğüs bölgesiyle karın kaslarını da pilates topu üzerinde çalıştırma imkanı sağlamaktadır.

- Pilates topu üzerinde uzanarak baldırlarınızı yerleştirin,

- Avuç içlerinizi zemine dayayın,

- Daha sonra kendinizi zemine doğru mümkün olduğu kadar indirin ve 3 saniye kadar öylece kalın,

- Yeniden kollarınız dik pozisyona gelin,

Bu hareketi 5 tekrar ile başlayarak daha sonra 15 tekrara kadar çıkarabilirsiniz. Ne kadar yüksek tekrara çıkabilirseniz fit görünüme o kadar hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.

Pilates Topu Eşliğinde Squat

Uyluk ve popo şekillendirme konusunda pilates topu eşliğinde squat hareketi önemli bir olanak tanımaktadır. İlk başlarda bu hareketi yaparken biraz pratiğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama kısa süre sonra alışabilir ve rahatlıkla düzenli tekrar yapma şansı elde edebilirsiniz.

- Pilates topunu duvara dayayarak tam sırtınızla arasında tutun,

- Bacaklarınızı omuz hizasında açın,

- Ardından sandalyede oturur pozisyona kadar dizlerinizi bükün ve bu şekilde 3 saniye durun,

- Yeniden dik pozisyona gelin,

Bu hareketi 5 tekrar ile başlamak suretiyle 12 tekrara kadar çıkartabilirsiniz. Her set arası 30 saniye kadar güç kazanma fırsatını kendinize verebilirsiniz.

Pilates Topu Eşliğinde Kafa Üstü Squat

Kalça ve basen ile bacak bölgesine çalıştırma açısından pilates topu ile kafa üstü squat mutlaka yapılması gereken hareketler arasında yer almaktadır. Özellikle bu hareketi yaparken sıkı spor kıyafetleri giyerek daha etkin bir performans sağlayabilirsiniz.

- Dik pozisyonda pilates topunu başınızın üzerinde tutun,

- Bacaklarınızı omuz genişliğinde açın,

- Daha sonra mümkün olduğu kadar çömelmeye çalışın,

- Bunu yaparken pilates topu hala elinizde ve kollarınız dik duracak şekilde kalmalıdır,

- 3 saniye çömelir pozisyonda durarak yeniden ayağa kalkın,

5 ile 12 arasında bu hareketi gerçekleştirebilirsiniz.

Evde Yapılabilecek En İyi Pilates Topu Hareketleri ile Fit Görünüm

Pilates topu hem ağırlığı hem de vücuda baskısı ile farklı bölgelerdeki yağların erimesine önemli bir olanak tanımaktadır. O yüzden evde yapılabilecek en iyi pilates topu hareketlerini gerçekleştirebilir; ayrıca bunu sağlıklı beslenme üzerinden diyet ve yürüyüş veya koşuyla destekleyebilirsiniz.