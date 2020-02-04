Evde Yapılabilecek En İyi Pilates Lastiği Hareketleri Neler?

Plates lastiğini oldukça uygun fiyata birçok spor mağazasından temin edebilirsiniz. Plates lastikleri oldukça sağlam bir yapıya sahiptir. Bu sebeple uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanmanız mümkün olmaktadır.

Evde Pilates Lastiği İle Hangi Egzersizler Yapılır?

Forma girmek isteyenler için adeta bir kurtarıcı olma niteliğine sahip olan plates lastiği çok kullanışlıdır. Hem uygun fiyatlı hem de kolay temin edilebilir plates lastiği ile evde yapılabilecek en iyi plates hareketleri ise şunlardır;

- Kol egzersiz hareketleri,

- Karın hareketleri,

- Bacak hareketleri,

- Sırt hareketleri,

- Omuz egzersizleri gibi vücudun pek çok bölümünü çalıştıran hareketleri evde plates lastiği ile yapmak mümkündür.

Evde Yapılabilecek En İyi Pilates Lastiği Kol Hareketleri

Kol kaslarının güçlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu sayede kollar fazla yağlardan kurtularak çok daha sıkı bir yapıya kavuşur. Bunun için düzenli olarak evde plates lastiği ile yapabileceğiniz hareketler faydalı olacaktır.

Yapabileceğiniz ilk kol lastiği hareketi için öncelikle lastiğin ilk ucundan tutulur. Daha sonra lastik gerilerek başın üzerine kaldırılmalıdır. Bu esnada lastiğin düz ve gergin olması önemlidir. Daha sonraki aşamada ise kollar zıt yönlere doğru açılarak her kol hareketi için 10 kez tekrarlanmalıdır.

Evde Yapılabilecek En İyi Pilates Lastiği Karın Hareketleri

Evde plates lastiği ile yapabileceğiniz en iyi karın hareketine başlarken plates lastiği kullanılmalıdır. Bunun için ise ilk olarak plates lastiği düz bir zemin üzerine sermek gerekiyor. Sonrasında lastiğin üzerine sırt üstü uzanmanız gerekiyor. Daha sonra lastiğin uçlarını başınızın üzerinden tutmanız gerekmektedir.

Karın hareketi esnasında bacakların masa pozisyonunda tutulması gerekmektedir. Hareketi yaparken son olarak gelinebilecek olan son noktaya kadar gelinmesi gerekmektedir. Sonrasında da pass şeklinde yalnızca nefes vererek ve karın sıkılarak 10 tekrara yapılmalıdır.

Evde Yapılabilecek En İyi Pilates Lastiği Bacak Hareketleri

Daha sıkı bacaklara sahip olmak isteyenlerin yapabileceği bu hareketler oldukça etkili bir sonuç vermektedir. Bunun için hareketi yaparken bağlanmış durumdaki lastiği ayak uçlarına geçirmeniz gerekiyor. Ardından lastiği dizlerinize kadar çekmelisiniz. Sonrasında ise bacakları zıt yönlere doğru olacak biçimde sonuna kadar açmanız gerekiyor. Bu hareketleri 10 kez tekrarlamanız gerekmektedir.

Evde Yapılabilecek En İyi Pilates Lastiği Kalça Hareketleri

Bu hareketleri sayesinde basen bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmanız mümkün olmaktadır. Ancak bu hareketleri yaparken mutlaka uymanız gereken bazı hareketlerin varlığı söz konusudur. Bunlar;

- Harekete başlarken ayaklarınız mutlaka yere paralel olmalıdır.

- Hareketleri yaparken ayaklarınız yere sağlam şekilde basıyor olmalıdır.

- Kalça hareketlerini etkili bir şekilde yapabilmeniz için belinizin bükülmemesi önemlidir. Hareket esnasında kalçadan yükselerek köprü yapmanız gerekir.

- Hareket esnasında boyun bölgesinin asla kıvrılmaması ya da dönmemesi gerekir.

Lastikle Squat

Plates lastiği ile evde yapabileceğiniz en iyi hareketlerden biri de squat olacaktır. Bu hareket sayesinde hem bacak hem de kalça kaslarınızı çok iyi bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Bu sayede vücudunuza sıkı bir görünüme kavuşturarak arzu ettiğiniz görünüme kavuşturabilirsiniz.

Plates lastiği ile evde yapabileceğiniz hareketleri düzenli bir şekilde yapmanız çok önemlidir. Bu sayede hem sağlıklı hem de formda kalabilirsiniz.