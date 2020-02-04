Evde Yapılabilecek En İyi Pilates Bandı Hareketleri Neler?

Pilates bantları, isminden de anlaşılacağı gibi, egzersize direnç katan, biraz daha zorlayıcı ve kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı olan bantlardır. Kasları güçlendirmenin yanı sıra, kullanımları ile ilgili çok fazla avantaja sahiptirler. Hafif ve kompakt olması pilates bantlarının taşınmasını kolaylaştırırken uygun fiyatları da taşınabilir olmalarını sağlar.

Evde Pilates Bandı Egzersizleri Nedir?

Kollar ve bacaklar pilates bantlarının en çok kullanıldığı alanlardır. Pilates bantları sayesinde antrenmanlarınıza ekstra yoğunluk ekleyerek her kas grubunu hedefleyebilirsiniz. Günlük egzersiz rutininize egzersiz pilates bantları eklemek, vücut kaslarınızı, özellikle üst gövdenizi güçlendirmeye ve yardımcı olabilir.

Size harika hissetmenizi ve en iyi şekilde görünmenizi sağlayacak ince ve sağlam bir fizik verir. Vücuttaki yağları azaltırken diğer yandan enerji yakmanızı sağlar. Pilates bantlarının kullanımı da oldukça kolaydır. Yapılacak basit hareketlerle egzersizden çok daha verimli sonuçlar elde edilebilir.

Evde Pilates Bandı Egzersizleri Nasıl Yapılır?

- Köprü Modeli

Pilates bandının iki ucunu birleştirin ve bir daire elde edin. Bu dairenin bir bölümünü ayaklarınızla destekleyin. Bu sayede bant, ayaklarınızdan kaymayacaktır. Ardından sırt üstü yatarak bandın diğer ucunu gövdenize geçirin. Sırt üstü köprü pozisyonunuzu yere temas edip yükselterek harcadığınız enerjinin katbekat artmasını sağlayabilirsiniz. Pilates bandı bacaklarda bir direnç oluşturacak ve köprü şekli oluştururken daha fazla zorlanmanıza neden olacaktır.

- Öne Çömelme Modeli

Pilates bandının iki ucunu elinize alın. Aşağı doğru sarkan bölümünü iki ayağınızın altına alın. Kollarınızı dirseklerden kırarak sabit tutun. Düzenli olarak çömelip kalkma hareketi yapın.

Evde Yapılacak Pilates Hareketleri

- Bacak Kaslarını Güçlendirme

Bacak kaslarını güçlendirmek için pilates bandını daire şekline getirin ve sabitleyin. Ardından ayaklarınızı dairenin içinden geçirin. Yoga matına yan yatın. Bacaklarınızı direnç sağlayacak şekilde açıp kapayın. Tüm bacak kaslarınızın çalıştığını göreceksiniz.

- Yengeç Yürüyüşü

Pilates bandının iki ucunu elinize ayın. Ayaklarınızı omuz hizasında açın ve bandın alt bölümünü ayaklarınızın altına geçirin. Kollarınızı dirsekten kırıp bandın iki ucunu her bir elinize alın ve sabitleyin. Bacaklarınızı kırın ve bu şekilde sağa ve sola yürümeye başlayın.

Evde Yapılacak Pilates

- Tek Ayakla Bant Kullanma

Ayaklarınızı bir ayağı diğerinin önüne gelecek şekilde yerleştirin. Ön ayakla bant üzerinde durun.

Pilates bandının ucunu elinizle kavrayın ve ellerinizi omuz yüksekliğine kaldırın. Alternatif olarak, bant yeterince uzunsa, omuzlarınızın etrafına koyabilirsiniz. Başınızı ve göğsünüzü dik, sırtınızı düz ve dirseklerinizi geriye doğru tutun. Ön uyluğunuz yere neredeyse paralel olana kadar kalçalarınızı indirin. Ardından, kalçalarınızı kaldırın ve ön bacağınızı düzeltin. Hareket boyunca aşağı inip yükselirken dizinizin ayak parmaklarınızın üzerinde kalmasını sağlayın.

- Bant Sabitken Yapılan Egzersiz

Yüz üstü yatın, bandı sabit bir noktaya bağlayın ve bacaklarınızı içinden geçirin. Bantları kapı gibi alçak bir bağlantı noktasına sabitleyin. Bandı ayak bileklerinizin etrafına sarın veya ayak bileği kayışlarını kullanın. Bağlantı noktasından üç ila dört metre uzağa yerleştirin. Sırtınızı ve kalçalarınızı sıkın. Kalçanızı aşağı doğru tutun ve topuklarınızı poponuza doğru çekerken her iki bacağınızı birlikte bükün.

Evde Yapılan Pilates Egzersizleri

- Ayakta Yapılan Egzersiz

Pilates bandını alçak bir noktaya sabitleyin. Tarafınız desteğe bakacak şekilde durun ve bandın diğer ucunu sağ dış bileğinize sarın. Ek güvenlik için bunu oturmuş bir konumdan da yapabilirsiniz.

Çeyrek çömelme ile geniş bir duruş elde edin ve aktif ayak bileğinizi vücudunuz boyunca ayakta dururken bacağınızı geçerek sallayın. Direnç seviyesini korurken başlangıç pozisyonuna dönün.

Evde Yapılan Pilates Bandı Hareketleri

- Eşek Tekmesi Modeli

Bandı sağlam bir nesne ile kapıya sabitleyin. Alternatif olarak, yerine sabitlemek için elinizi bandın bir ucuna yerleştirebilirsiniz. Bandı bir ayağın etrafına sarın ve bağlantı noktalarından dört ila beş metre uzağa ellerinize ve dizlerinize inin. Bacağınızı düz ve zemine paralel olana kadar arkaya ve yukarı doğru itin.

- Baldırlar için Egzersiz

Bantları ayaklarınızın altına sabitleyin. Ellerinizi omuzlarınızda veya üstünde kaldırın. Hareketi yaparken başınızı dik tutun. Parmaklarınızı mümkün olduğu kadar yüksek duracak şekilde, her iki ayakkabıyı yerden kaldırın.