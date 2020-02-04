Evde Yapılabilecek En İyi Kol Inceltme Hareketleri Neler?

Kolları istenen forma sokmak için evde yapılabilecek kol sıkıştırma ve inceltme egzersizleri vardır. Bu egzersizlerin yapılabilmesi için ise yalnızca egzersiz lastiği yeterli olacaktır. Evde yapacağınız kol inceltme hareketlerinde kullanabileceğiniz egzersiz lastiğini spor malzemeleri satan yerlerden uygun fiyata temin edebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz evinizde dayanıklı bir lastik varsa onu uçlarına tahta yahut plastik bağlayarak kullanabilirsiniz.

Evde Kol İnceltme Egzersizleri Neler?

Evde yapabileceğiniz en iyi kol inceltme hareketlerinden ilki kol arkası inceltme egzersizidir. Bunun için öncelikle bir sandalyede omuz genişliğinde açık olacak biçimde oturulur. Sonrasında egzersiz lastiğinin bir tarafı ayağın altına konulur. Lastiğin diğer yanı ise sağ elle tutulur.

Sağ kolun dirsek kısmı sağ bacak üstüne konulur ve lastik yukarı doğru çekilir. Sonrasında ise aşağı doğru indirilir. Bu hareket her bir kol için 10 kez tekrara edilir ve toplamda 20 kez yapılarak tamamlanır.

Evde Yapabileceğiniz Kol Arkası ve Beraberinde Sırt İncelten Egzersiz Hareketleri Nasıl Yapılır?

Kol arkasındaki mevcut sarkıkları eritmek suretiyle zayıflatmak için uygulanabilecek hareketler için yine egzersiz lastiği kullanılır. Bu egzersize başlanırken lastik sol ayağın altına konulur. Hemen sonrasında sağ bacak geriye doğru havaya kaldırılarak uzatılır. Bu esnada dirsekler yana açık olacak şekilde lastik yukarı doğru çekilir. Bu sırada diğer kol yere dikey olarak düz şekilde uzatılır. Bu kol inceltme egzersiz hareketi yapılırken kürek kemiklerinin buluştuğunun fark edilmesi gerekir. Bu egzersiz hareketi her ayak için 10 kez tekrar edilerek tamamlanır.

Evde Yapılabilecek Omuz ve Sırt İncelten Kol Hareketleri Nelerdir?

Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu hareket ile omuz ve sırt bölgeniz çalışır. Bu sayede kurtulmak istediğiniz fazla yağları eritebilirsiniz. Bunun için egzersiz lastiğinin bir tarafı sağ ayağın altına alınır. Lastiğin diğer ucu ise sağ elde tutulur.

Bu esnada öne doğru eğilme hamlesi yaparken sol bacak düz bir şekilde yukarı kaldırılmalıdır. Bu esnada elin ise aşağı kısmı görmesine dikkat edilmelidir. Daha sonra sağ elde tutulan lastik yukarı doğru çekilip bırakılmak suretiyle hareket yapılır. Bu hareket her bir kol için 10 kez olacak şekilde tekrar edilmelidir.

Evde Yapılabilecek Koltuk Altını Zayıflatan Hareketleri Nasıl Yapılır?

Evde son derece kolay bir şekilde yapılabilecek hareketlerden biri de koltuk altını zayıflatan egzersizlerdir. Son derece basit olan bu egzersiz hareketleri sayesinde koltuk altınızdaki fazlalıklardan kurtulmak mümkün olmaktadır. Bunun için ilk olarak ayaklar omuz hizasına kadar açılmalıdır. Sonrasında lastiğin bir ucu sağ diğer ucu ise sol el ile tutulmalıdır.

Öncelikle sağ el sırta doğru getirilir. Sonrasında sol el yukarı doğru dik bir şekilde kaldırılır. Bu pozisyonda sağ el kıpırdatılmaz. Sol el ile aşağı ve yukarı lastik çekme hareketleri 10 kez olacak şekilde yapılır. Sonra sol el sırta ve sağ el yukarı getirilerek egzersiz 10 kez daha yapılır.

Evde Kol Arkası ve Omuzlar İçin Yapılacak En İyi Zayıflatma Hareketleri Nelerdir?

Kol arkası ve omuzlar için zayıflatan ok fırlatma hareketi sayesinde kol arkası ve omuzlar incelir. Bunun için lastiğin sol el ile tutulan kısmının iyice gerilmesi gerekir. Lastiğin sağ el ile tutulan kısım için ise dirsek tam bükülerek göğüs kısmına değdirilir. Daha sonra sağ el yani kapalı durumdaki el geriye doğru çekilerek hafifçe bırakılır. Bu hareket sanki oku atacakmış gibi ancak bundan vazgeçilmiş gibi olmalıdır. Kol arkası ve omuzları zayıflatan bu hareketi kol değiştirerek 10’ar kez tekrarlamak gerekir.

Evde Yapılabilecek En İyi Omuz İncelten Kol Hareketleri Hangileridir?

Evde yapılabilecek en iyi omuz inceltme hareketi için ayakları yeterli genişlikte açmak gerekir. Sonrasında ise egzersiz lastiğinin bir ucu sağ ayağın altına alınır. Lastiğin diğer ucu ise sağ el ile tutularak yukarıya doğru kaldırılır. Bu egzersiz için gerekli pozisyon alındıktan sonra dirsekler kırılmadan indirilerek sonrasında tekrar kaldırılır. Bu hareketler her bir kol için 10 kez olacak biçimde i tekrar edilir.