Göbekteki yağların erimesi için önemli olan evde uygulanan karın kaslarını düzenli bir şekilde yapmaktır. Karın kası hareketleri yaparken bazı araçlardan faydalanılabileceği gibi araçsız bir şekilde de çalışmak mümkündür.

Evde Yapılan Karın Kası Hareketlerinin Faydaları

Evde oturan kadınlar veya işten geldikten sonra eve giden erkekler, her gün birkaç dakikasını ayırarak karın kası hareketleri yapabilmektedir. Her gün karın kası hareketlerine zaman ayrılması ile birlikte kısa sürede büyük değişim görülmektedir. İlk zamanlar hafif bir ağrı hissediliyor olsa da zamanla acı hissedilmemektedir.

Evde Karın Kası Yapılabilir mi?

Yere sırtüstü yatılmalı ve bel yer ile temas etmelidir. Karnın içeride ve sıkı olarak kalacağı bu harekette, eller yanda olmalıdır. Bel bölgesinde bir hastalık şikayeti olanlar, ellerini kalçalarının altına koyarak destek sağlayabilmektedir. İki bacak yukarıda olacak şekilde ritmik bir şekilde aşağı ve yukarı hareketleri yapılmalıdır.

Klasik plank veya şınav pozisyonu alınmalı, bütün güç ellere bırakılmalıdır. Ayak göğse doğru çekilmeli ve her iki ayak için de sırasıyla bu hareket uygulanmalıdır. Hareketi uygularken derin nefes alınıp verilmelidir. Her iki bacak için de 10 defa hareketi tekrar etmekte fayda vardır. Bu hareket ile karın bölgesinde biriken yağlar yakılmaktadır.

Evde Karın Kası Hareketleri Nasıl Yapılır?

Yere sırtüstü yatılmalı ve dizler kırık olacak şekilde pozisyon alınmalıdır. Eller baş altına konulmalı, gövde kullanılarak omuzlar yerden kalkacak şekilde hareket edilmelidir. Karın kaslarının sıkılaşmasını sağlayan bu hareket, üst karın bölgesinin çalışmasını sağlamaktadır. Bu hareket 5 dakikalık bir süre ile yapılmalıdır.

Yere yine sırtüstü yatılmalı ve bacaklar yere 90 derecelik bir açı ile havaya kaldırılmalıdır. Baş ve omuz yerden kalkacak şekilde yukarı kaldırılmalı, ayak ucuna dokunulmaya çalışılmalıdır. Nefes alınarak tekrar başlangıç pozisyonuna dönülmeli ve bu hareket 10 dakikalık bir süre ile sürekli olarak uygulanmalıdır.

Evde Yapılabilecek Karın Kası Egzersizleri

Karın kası yapma amacında olanlar, temel merkez bölge kaslarını harekete geçiren plank egzersizini mutlaka yapmalıdır. Üst beden ön kolların yardımıyla, alt bedense ayakların yardımıyla yukarı kaldırılmalıdır. Karın kasların ve dizlerin gergin tutulmasına önem gösterilmelidir. Vücut bir tahta kadar düz ve sert olmalı, kalçanın düşmesine izin verilmemelidir.

Yan dengeleyici bir hareket olan side plank, kalça direncinin artırılmasını sağlamaktadır. Öncelikle plank pozisyonu alınmalı ve üst ayak alt ayağın altına yerleştirilmelidir. Dengenin sağlandığından emin olduktan sonra ayaklar bir araya getirilebilmektedir. Denge sağlanmışsa, serbest olan kol tavana doğru uzatılabilmektedir. Merkez bölgenin kontrolünü sağlayan bu hareket, en az 20 saniye en fazla 1 dakika uygulanabilmektedir.

Evde Yapılan Karın Kası Hareketleri İşe Yarar mı?

Evde yapılan karın kası hareketlerinin işe yaraması için bir rutine bağlamak, düzenli olarak bu hareketleri uygulamak önemlidir. Sadece düzenli olarak uygulamak yetmemekte, hareketlerin doğru bir şekilde yapıldığından emin olunmalıdır. Karın kası hareketleri yapılırken omuza ve boyna dikkat edilmelidir.

Karın kaslarını çalıştırmak için bir hareketi defalarca yapmak yerine, çeşitli hareketler yapılmalıdır. Hareketlerin gereğinden fazla yapılması, kas yorulmasına neden olacağından vücudun yorulmamasına özen gösterilmelidir. Evde yapılan karın kası hareketleri ile arzulanan bir görünüme kavuşmak mümkündür ama planlı bir şekilde hareketleri yapmayı bırakmamak gerekir. Evde karın kası hareketlerinin yapılması ile birlikte yenilen besinlere de dikkat edilmelidir.