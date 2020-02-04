Günlük yapılması gereken işler ya da okul ve iş hayatı derken, bunu gerçekleştirecek pek bir zaman veya enerji kalmıyor. Ancak bölgesel olarak yerleşmiş yağlarınızdan kurtulmak için, evde yapılabilecek en iyi kalça eritme hareketlerini değerlendirebilirsiniz. En fazla yarım saatinizi alacak bu hareketler, sizi zorlanmadan ve zaman kaybettirmeden forma girme şansı tanıyor.

Evde Yapılabilecek En İyi Kalça Eritme Hareketleri Ne Kadar Zaman Alır?

Haftanın 5 gününü ayırmak suretiyle en fazla yarım saat zamanınızı ayırarak, evde yapılabilecek en iyi kalça eritme hareketlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tabii burada genel vücut yağınıza azaltmanız yapmanız gereken ilk unsurdur. Bunu gerçekleştirmeden kalça yağ bölgenizi azaltamazsınız.

- Özellikle sağlık uzmanları tarafından verilen bilgi kapsamında, bir haftada ortalama 150 dakika egzersiz gerçekleştirmek gerekiyor.

- Koşu, yürüyüş, bisiklet binmek ile dans etmek egzersizler arasında yer almaktadır.

- Yavaş metabolizmaya sahip kişiler için, her hafta 300 dakika egzersize ayırmak idealdir.

- Mutlaka sağlıklı beslenme için uzmanlarca hazırlanmış doğru diyet ele alınmalıdır.

- Gün içerisinde ortalama 8-10 bardak su tüketimi sağlanmalıdır.

Bu kurallara uyduğunuz takdirde evde yapabileceğiniz en iyi kalça eritme hareketleriyle, kısa sürede arzu ettiğiniz fit görünüme kavuşabilirsiniz.

Evde Yapılabilecek En İyi Kalça Eritme Hareketleri Neler?

Jumping Squats

Basen ve kalça eritme hareketleri açısından önemli olan jumping squats, kan dolaşımını hızlandırarak enerjinizi arttırmanıza imkan tanımaktadır.

- Öncelikle ayaklarınızı omuz genişliğinde açmalısınız,

- Sandalyeye oturur pozisyonuna kadar eğilmeniz gerekiyor,

- Bu noktaya ulaştıktan sonra sıçrayarak mümkün olduğu kadar yukarı zıplayın,

- Zemine bastığınız zaman yeniden çömelme pozisyonuna gelin,

Bu hareketi 10 tekrar ile gerçekleştirin.

Jumping Jacks

Bölgesel açıdan zayıflama egzersizleri için en ideal hareketlerden biridir. Ayrıca yapması oldukça eğlencelidir.

- Dik bir pozisyonda el ve ayaklarınızı vücudunuza yapıştırın,

- Daha sonra eliniiz yukarı kaldırırken eş zamanlı olarak ayaklarınızı açın,

- Beklemeden yeniden ilk pozisyonuna dönün,

- Bu hareketi seri olarak gerçekleştirin,

Bu harekete 10 tekrar ile yapabilirsiniz.

Walking Lunges

Kalça sıkılaştırmak isteyenlerin en önemli hareketleri arasında yer alır.

- Dik bir pozisyonda durun,

- Sol bacağınızı öne doğru atarak 90 derece yakın şekilde bükün,

- Hemen ardından yeniden dik pozisyona gelin,

- Aynı hareketi diğer bacağınız için de gerçekleştirin,

20 tekrar üzerinden bu hareketi düzenli olarak sağlayabilirsiniz.

Bicycle Crunches

Rahatça gerçekleştirebileceğiniz ve kalça bölgenizi çalıştırabilecek en önemli hareketler arasındadır.

- Sırt üstü mat zemine uzanın,

- Elinizi başınızın arkasında kavuşturun,

- Baş bölgenizi hafifçe kaldırmak suretiyle, 90 derecelik açıyla bacaklarınızı bir sağa bir sola senkronize hareket ettirin,

- Bisiklet pedalı çevirir gibi bu hareketi sırasıyla gerçekleştirin,

- Hareket esnasında vücudunuzu sağ ve sola döndürün,

Evde kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz en kolay hareketler arasında yer almaktadır.

Evde Yapılabilecek En Verimli Kalça Egzersiz Hareketleri

Daha sıkı ve bölgesel açıdan yağların eridiği dik bir kalça için bu hareketler oldukça verimlidir. Evde fazla zamanınızı almadan bu kalça hareketlerini düzenli olarak yapabilirsiniz. Üstelik herhangi bir özel ekipmana ihtiyacınız yok. Sadece spor giysilerinizi giyin ve gün içerisinde en fazla yarım saat içerisinde bu hareketleri tamamlayın.

Kalça bölgenizde yağ birikimi olduğunu düşünüyorsanız bu hareketler işinize yarayacaktır. Birkaç hafta içerisinde beklentinizi karşılayacak sonuçlar ile karşı karşıya kalmanız mümkün. Tabii bunu gerçekleştirirken sağlıklı beslenme üzerinden diyet büyük öneme sahiptir.