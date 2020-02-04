Kalça kasları genelde vücudun en güçlü bölümleri arasında yer alır. Ancak bu bölümler genelde yağ katmanlarının alt kısmında kalır. O yüzden pek çok insan kalça kaslarını nasıl harekete geçirebileceğini ve kalçalarını nasıl büyütebileceğini düşünerek araştırma yapar. Aynı zamanda kalça kısımlarını büyütebilmek için neler yenebilir bunlar da internet üzerinden araştırılır. Bunu gerçekleştirmek için ele almanız gereken belli başlı bazı hususlar bulunuyor.

- En önemlisi evde yapabileceğiniz en iyi kalça büyütme hareketlerini değerlendirmektir.

- Kardiyo ile beraber toplandırabilirsiniz.

- Sağlıklı bir diyet üzerinden yağ oranını minimum seviyeye çekebilir; kalçalarınızın büyümesine olanak tanıyabilirsiniz.

- Buna uygun kıyafet seçimini ele alabilirsiniz.

Yapılacak farklı egzersiz, inanç ve özveriyle arzu ettiğiniz yuvarlak, şekilli kalçalara kavuşma şansını elde edebilirsiniz.

Kalça Büyütme Egzersizleri Neler?

Kalçaları sıkılaştırmak suretiyle dolgun kalçaları sahip olmak, son dönemlerde spora yönelen pek çok insanın ilgi alanları arasına girmiş durumda. Ne de olsa özellikle kadınlar açısından bakıldığında, şekilli kalçaların daha fit ve estetik bir görünüm ortaya çıkardığını söylemek mümkün. Peki bunu gerçekleştirmek için ille de spor salonuna gitmek gerekiyor mu? Evde uygulayabileceğiniz kalça büyütme hareketleriyle beraber, belirli bir zaman içerisinde dolgun ve yuvarlak hatlara sahip kalçalar elde edebilirsiniz.

Temel Squat

Kalçalarınızı büyütmek ilk hedefiniz ise evde en kolay gerçekleştirebileceğiniz hareketlerden biri temel squattır. Özellikle alt vücut egzersizleri arasında en önemli hareketlerden biridir.

- Dik bir pozisyonda durun,

- Daha sonra sandalyeye oturur bir pozisyona gelin,

- Ardından yeniden dik pozisyona geri dönün,

- Bu hareketi gerçekleştirirken bacaklarınızı omuz hizasında açın,

Farklı Forma Sahip Squat

Temel squat hareketlerini farklı formlara getirerek kalça kaslarınızın değişik noktalarını harekete geçirebilirsiniz.

- Temel squatta olduğu gibi aynı şekilde dik bir pozisyonda durun,.

- Daha sonra tek ayağınız üzerindeyken diğer ayağınızı arkaya doğru atın.

- İki elinizi omuz hizasında öne doğru uzatın.

- Yeniden dik pozisyona gelin ve sandalyeye oturur gibi çömelin.

- Tekrar ayakta durma pozisyonuna gelin.

Leg Lift

Kalça dikleştirme ve biçimlendirme hareketleri konusunda en önemli uygulamalardan biri de leg lift olarak öne çıkıyor.

- Ayakta dik pozisyonda dururken sağ ayağınızı yavaşça yukarı doğru kaldırın,

- Bunu gerçekleştirirken sol dizinizi hafifçe kırın.

- Elinizle sağ ayak parmak uçlarınızı kavrayın ve ayağınızı mümkün olduğu kadar uzatın.

- Bu şekilde bir iki saniye durduktan sonra aynı hareketi sol ayağınız için gerçekleştirin.

Lunge

Etkin şekilde kalçalarınızı şekillenmesinin yanı sıra, Lunge hareketi bacaklarınızın ön ve arka bölümlerini de çalıştırma potansiyeli sağlıyor.

- Dik bir pozisyonda dururken sol ayağınızı öne doğru atın,

- Sağ ayağınızı bükerek diz kapağınızı zemine dayayın,

- Bu şekilde bir iki saniye bekledikten sonra aynı hareketi diğer ayağınız için gerçekleştirin,

Brigde

Kalçalarınızı tonlamak ve şekillendirmek adına Brigde en önemli hareketlerden biridir. Ayrıca evde kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

- Sırt üstü düz bir zemine uzanın.

- Ayaklarınızı bükerek ayak tabanlarınızı zemine dayın,

- Avuç içlerinizi zemine dayayın,

- Ayak tabanlarınız ve avuç içlerinizle birlikte kendinizi yukarı doğru ittirin,

- Kalçalarınızı mümkün olduğu kadar yukarı kaldırın ve 1-2 saniye bekleyin,

- Yeniden ilk pozisyona gelin,

Bütün bu hareketleri gün içerisinde 10 tekrar ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kadınlar İçin Kalça Büyütme Yöntemleri Neler?

Yuvarlak hatlı ve şekilli kalçalara kavuşabilmek için squat en önemli harekettir. Özellikle kalça büyütmek isteyenler bunu düzgün bir şekilde yapmayı düşünenler için büyük öneme sahiptir. Ancak tek başına geçerli olabileceğini söylemek tam doğru olmaz. Mutlaka Sağlıklı bir diyet üzerinden dengeli beslenme ele alınmalıdır. Böylece belli bir süre içerisinde squat, diğer kalça hareketleri ve sağlıklı beslenme üzerinden güzel bir görünüm elde edebilirsiniz.



