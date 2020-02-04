Erkekler kaslı ve güç kazanmış bacak arzu ederken, kadınlar ise düzgün görünüme sahip ince bacaklara kavuşmak istiyor. Bu konuda evde yapılabilecek en iyi iç bacak eritme hareketleri ile istediğiniz görsele kavuşabilirsiniz. Kavuşmakla kalmayıp sağlıklı bir bünye elde etmeniz de mümkün.

Evde Yapılabilecek En İyi Iç Bacak Eritme Hareketleri Neler?

Sütun gibi düzgün bir fiziğe kavuşabilmek için iç bacak kısımlarını eritmek ve kaslı bir yapıya getirmek gerekir. Bunu gerçekleştirmek için ise bir bütün olarak ele alınması gereken bazı hususlar bulunuyor.

- Evde yapılabilecek en iyi eritme hareketlerini düzenli olarak gerçekleştirmek.

- Bölgedeki yağ kısımlarını eritebilmek için karbonhidratı azaltacak, sağlıklı beslenme sunacak diyete geçmek.

- Haftanın belirli günlerinde mutlaka yarım saat veya 1 saat yürüyüş ile koşu gerçekleştirmek.

- Verilen fitness ve pilates hareketlerini doğru şekilde evde yapmak.

- Mutlaka bol bol su tüketimi gerçekleştirmek. (Günde ortalama 8-10 bardak)

Bu kurallara uyduğunuz takdirde hızlı ve etkili sonuçlar alabilir; bacak bölgenizi dilediğiniz forma sokabilirsiniz.

İç Bacak Egzersizleri Neler?

İç bacak kısımlarındaki yağları eriten en önemli egzersizler arasındadır. Ayrıca etkin şekilde karın bölgesini çalıştırır.

- Düz bir zemine sır tüstü yatın,

- Avuç içiniz yere bakacak şekilde ellerinizi vücudunuzun altına yerleştirin,

- Ayakları dik bir pozisyonda sırasıyla yukarı aşağı hareket ettirin,

2 set halinde 12 ile 15 dakika üzerinde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Böylece karın kaslarınızın ve bacak bölgesindeki kasların çalıştığını hissedeceksiniz.

Köprü Egzersizi

Basen bölgesi ile arka bacakların istenilen duruma gelebilmesi için en ideal hareketlerden biridir. Karın sıkılaşması için özgün bir çözüm sağlar.

- Sırt üstü semine uzanın,

- Elleriniz omuz hizasında avuç içleriniz yere bakacak şekilde dayayın,

- Ayak tabanlarınızı yere yapıştıracak şekilde dizlerinizi bükün,

- Kendinizi mümkün olduğu kadar yukarı doğru ittirin ve 3 saniye bekleyerek yeniden normal pozisyonu dönün,

3 set üzerinden 15 dakika ile omuz bölgesi sabit tutarak bu hareketi gerçekleştirebilirsiniz.

Bacak Yan Egzersizi

Dış bacak ile basen bölgesini çalıştıran bacak kaldırma egzersizi, en kolay yapılan hareketlerden biridir. Mat üzerine yan şekilde uzanarak bacaklarınızı sırasıyla yukarı doğru kaldırıp indirin. Bunu bir sağ bacağınız bir sol bacağınız için gerçekleştirmeniz gerekiyor. Omuzlarınız ve karın kaslarınız bu harekette sabit kalmalıdır. 2 set 15 tekrar üzerinden yapacağınız bu hareket için bacaklarınızı belli bir açıyla yukarı kaldırabilirsiniz.

Sandalyede Oturarak Yapılan Egzersiz

Alt bacak egzersizle ağırlık verebileceğiniz bu hareket sandalyeye oturarak gerçekleşir. Calf kaslarını çalıştırmak ve dış bacak bölgesini harekete geçirmek adına oldukça önemlidir.

- Bir sandalyeye oturun ve kollarınızı öne doğru uzatın,

- Sağ ayağınızı sol dizinizin üzerine yerleştirin,

- Bu şekilde sandalyeden kalkın ve 1-2 saniye sonra yeniden oturun,

- Daha sonra aynı hareketi diğer bacağınız için de gerçekleştirin,

2 set ve 12 tekrar üzerinden bu harekete düzenli şekilde yapabilirsiniz.

Evde Yapılabilecek En İyi İç Bacak Eritme Hareketleri

Evde gerçekleştireceğiniz tüm bu en iyi iç bacak eritme hareketleriyle, basen ve bacak bölgelerinizin fit bir görünüm kazanmasına olanak tanıyabilirsiniz. Zaman içerisinde set ve tekrarları artırabilir veya isteğinize göre azaltabilirsiniz. Böylece arka ve iç bacak, üst ve alt bacak bölgelerini eş zamanlı olarak bu hareketler eşliğinde çalıştırabilirsiniz.