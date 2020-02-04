Evde Yapılabilecek En İyi Göğüs Büyültme Hareketleri Neler?

Özellikle vücut bölgesinde kas çalışması gerçekleştirme konusunda en dikkat çekici kısım göğüstür. Bu durum hem erkekler hem de kadınlar adına geçerlidir. Fit ve etkileyici bir görünüm yakalamak; bölgeyi sıkılaştırmak ve güçlendirmek adına evde yapabileceğiniz en iyi göğüs büyütme hareketlerini değerlendirebilirsiniz.

Evde Yapılabilecek En İyi Göğüs Büyütme Hareketleri Neler?

Layık bir göğüs görselini yakalayabilmek için genelde, “Bench press” adıyla bildiğimiz hareketlere yönelim gerçekleşir. Ancak istenilen görselin elde edilebilmesi alt ve üst göğüslerin eşit oranda çalışabilmesine bağlıdır. Bu sebepten farklı hareketler ele alınmalı ve dengeli şekilde eşit oranda uygulanmalıdır. Nitekim yalnızca bench press üzerinden gerçekleştirilecek hareketler, sadece geçici bir etki yaratır. Bu bölgenin kalıcı olarak güzel ve sıkı bir görünüm yakalamasını istiyorsanız, evde yapılabilecek en iyi göğüs büyütme hareketlerini ele almalısınız.

Evde Yapılabilecek En İyi Göğüs Hareketleri Nasıl Gerçekleştirilmelidir?

Belirli kurallara bağlı kalmak suretiyle evde yapılabilecek en iyi göğüs hareketleri ile beraber, düşlediğiniz sıkıcı göğüs kaslarına sahip olabilirsiniz.

- Verilen antrenmanları haftada en az bir ya da iki kez gerçekleştirmemiz gerekiyor.

- Yapılan egzersizin etki bırakması için aradan 48 saat geçmesine izin verilmelidir.

- Verilen hareketlerin tekrarlarını arka arkaya gerçekleştirin. (Belki çok az dinlenebilirsiniz)

- Farklı hareketleri 2 dakika dinlenme arası ile gerçekleştirmeye özen gösterin.

- Hareketleri eksiksiz ve tam yapmaya dikkat edin.

Bu kurallara uyduğunuz takdirde kısa süre içerisinde arzu ettiğiniz göğüs kasına ulaşabilirsiniz. Önemli olan kendinizi çok fazla yıpratmadan, vücut güç ve enerjinizi bilerek buna uygun şekilde hareketleri gerçekleştirmektir. Böylece bölgede yeni hücre yapımına olanak verebilir; güzel bir görünüm elde edebilirsiniz.

Evde Yapılabilecek En İyi Göğüs Hareketleri Nelerdir?

Evde uygulayabileceğiniz birbirinden farklı göğüs hareketleri bulunuyor. Belli başlı isimleri ile öne çıkan bu hareketler, birkaç hafta içerisinde fiziksel olarak görebileceğiniz değişikliği ortaya çıkaracaktır.

- Rotational Push-up,

- Shuffle Push-up,

- Diamond Push-up,

- Gorilla push-up,

- One Leg Push-up-Reps 10,

Genel olarak evde bu hareketleri yapabilir ve rahatlıkla düzenli şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Tabii bel fıtığı olanlar mümkün olduğu kadar hareketi gerçekleştirirken dikkat etmelidir. Bunun için örneğin diz kapaklarını yere koyabilir ve rahatça hareketleri gerçekleştirebilir. Tabii diz kapaklarında herhangi bir problem yaşanmaması için; zemine mutlaka yumuşak bir minder ve benzeri eşya konulmalıdır.

Hem Kadın Hem de Erkekler İçin Evde Yapılabilecek En İyi Göğüs Hareketleri

Yukarıda verilen göğüs hareketleri kadın ve erkekler için ortak olarak yapılabilecek potansiyele sahip. Göğüs bölgesinin farklı noktalarını harekete geçiren bu hareketler, uzmanların önerdiği seçenekler arasında yer alıyor.

Özellikle evde uygulayabileceğiniz en kolay ve en iyi göğüs hareketleri olarak öne çıkmaktadır. Bu yüzden kendinizi fazla zorlamadan haftanın belli günlerinde hareketleri gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar açısından ise 10 defa her hareketi yapmanız yeterlidir.

Göğüs Büyütme İçin Hareketler ile Beraber Dengeli Beslenme

Hangi hareketi vücudun hangi bölümünü çalıştırmak için yaparsanız yapın, önemli olan dengeli beslenme ile bunları gerçekleştirmektir. Sadece evde en iyi göğüs büyütme hareketlerini ele almak işe yaramaz. Hayatınızda diyet mutlaka olmalı ve sağlıklı bir beslenmeye geçmelisiniz. Böylece vücut göğüs büyütme hareketleri ile beraber sağlıklı beslenme üzerinde kendini yenileme fırsatı bulacaktır.

Üstelik böylece ideal kilo yapınızı da koruyabilir ve göğüs kısımlarının daha etkin şekilde istenilen görseli yakalamasına fırsat verebilirsiniz. Diğer tarafta günün farklı zaman dilimlerinde yürüyüş veya koşu gibi sağlıklı antrenmanları da ele alabilirsiniz.